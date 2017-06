En person skadad i trafikolycka

Två personbilar har varit inblandade i en olycka på Ulvsundavägen i västra Stockholm.

Enligt räddningstjänsten ska en person ha skadats och tagits om hand av ambulans.

Olyckan inträffade vid 18-tiden.

– Det är två personbilar inblandade, en som kört in i en stolpe och en som kört in i en husvägg. Om jag förstått det rätt har den ena bilen krockat med den andra och knuffat in den i husväggen så att säga, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl.