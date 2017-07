Donald Trump Jr kallas att vittna om rysskontakter

Den amerikanska senatens justitieutskott kallar presidentsonen Donald Trump Jr att vittna om mötet med en rysk advokat förra året, rapporterar amerikanska medier.

Presidenten försvarade sin son på en presskonferens i Paris.

– Rent praktiskt skulle de flesta ha tagit det mötet, säger Donald Trump.

Republikanske senatorn Chuck Grassley, ordförande i justitieutskott, uppges ha författat ett brev till Donald Trump Jr på torsdagen med krav på att han ska vittna, så tidigt som nästa vecka.

Om det krävs kommer senatorn att beordra honom att infinna sig.

Begäran kommer efter att Donald Trump Jr offentliggjort en mejlkonversation med publicisten Rob Goldstone om ett möte med en rysk advokat. I mejlen erbjöds Trump Jr få ta del av information som skulle vara till skada för Hillary Clinton och hennes valkampanj.

Mötet ägde rum den 9 juni 2016, mitt under Donald Trumps presidentvalskampanj.

– Jag tycker det väcker massor av frågor, säger Chuck Grassley till CNN .

Donald Trump Jr valde själv att publicerade mejlen på Twitter i tisdags. The New York Times hade dessförinnan avslöjat innehållet i konversationen. Enligt Trump Jr gavs ingen komprometterande information om Hillary Clinton under mötet.

Försvaras av pappa

President Donald Trump kommenterade sin sons mejl och möte på en presskonferens Paris vid 19-tiden på torsdagen, i samband med besöket hos den franske presidenten Emmanuel Macron.

– Mötet var kort, det var över väldigt snabbt. Rent praktiskt skulle de flesta ha tagit det mötet. Det är inget konstigt. Det är vanligt att man tar emot information om sin motståndare. Politik är inte alltid så trevligt, säger Trump och tillägger:

– Inget kom av mötet.

Han beskrev också sonen som ”underbar”.

– Han är en fantastisk ung man, han är en bra person.

