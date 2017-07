Sopåkarna säger upp sig – i massor

Alla Reno Nordens strejkande sopåkare har sagt upp sig.

I morse samlades ett 70-tal anställda och lämnade företaget.

– Det kommer att ta minst månader att komma i kapp, säger sopåkarnas talesperson Joaquin Ansoleaga Suarez, 43.















I går sa Reno Nordens anställda nej till erbjudandet om oförändrad lön. I morse samlades ett 70-tal av företagets sophämtare i Älvsjö för att gemensamt säga upp sig.

– Alla strejkande har sagt upp sig nu. Vi har tackat för oss, skakat hand och lämnat in våra avskedsbrev, säger sopåkarnas talesperson Joaquin Ansoleaga Suarez, 43. Han är en av de fem Reno Norden-anställda som representerat sophämtarna i förhandlingen med företaget.

– Reno Nordens lönestrategi är att ge våra pengar till aktieägarna och inte till vi som jobbar här. Så de vill förstöra framtiden för 50–70 familjer bara för att de vill tjäna pengar och ta det utomlands. Och det går vi inte med på.

Jan Spanedal, som är fackklubbsordförande för Transport på Reno Norden bekräftar att ungefär 65 sophämtare på företaget sagt upp sig. Han meddelar även att sophämtare på Liselotte Lööf lagt ner arbetet under onsdagen, skriver TT.

”Därmed står hela Stockholm utan sophämtning tills konflikten är löst”, skriver Spanedal i meddelandet, enligt TT.

Enligt Joaquin Ansoleaga Suarez fick Reno Norden-arbetarna i Älvsjö stöd av ett femtiotal anställda på Stockholms andra stora sophämtningsföretag.

– Vi håller ihop här. Vi jobbar för olika företag, men vi stöttar ändå varandra, säger han.

Enligt facktidningen Transportarbetaren hade ett 30-tal sopbilar från Liselotte Lööf parkerats vid massuppsägningen i Älvsjö. På förmiddagen kommer även Liselotte Lööf-arbetarna att lämna in sina nycklar till företaget, skriver Transportarbetaren.

De uppgifterna har inte bekräftats av renhållningsbolaget Liselotte Lööf.

”Jobbar utan lunch”

När de anställda i Reno Norden inte gick med på en lönesänkning erbjöd företaget en oförändrad genomsnittlig lön på 35 000 kronor – mot att höja arbetsbelastningen. Enligt Reno Norden handlar det om en ökning från 29,5 till 34,5 timmar i veckan. Joaquin menar att Stockholms sopåkare redan jobbar mer än så.

– Det är ingen som jobbar de timmar som de säger, menar han.

– Det är effektivt arbete – vi tar inga luncher. Vi tar en kaffe och har en macka eller bananer eller någonting som vi käkar i bilen. Räknar man ut det där så jobbar vi 33 timmar i veckan och om vi skulle ha tagit lunch snackar vi 37–38 timmar i veckan. De får det att låta som att vi är lyxåkare och det är vi verkligen inte.

Han tror även att siffrorna som Reno Norden gått ut med är fel.

– Visst, 35 000 kronor är en bra lön, även om jag tror att det snarare handlar om 34 000 kronor. Men hur mycket ska man behöva knega för den lönen?

– Du ska kunna jobba tills du är 65, du ska inte behöva vara sjukskriven i fem veckor per år bara för att arbetsgivarna vill ge en mer att göra.

Fick nytt jobb direkt

Joaquin har jobbat som sophämtare i Stockholm 20 år - men nu är han redo att sluta.

– Jag har sökt fyra jobb och fått alla fyra. Ett åkeri jag pratat med sa att han behövde 20 gubbar så jag tar dem med mig, säger han.

– Jag sticker dit direkt, byter kläder och sätter mig i en annan bil, det är inga problem och de flesta kommer nog att göra det.

Rapporter om överfulla soprum kommer redan från flera håll i Stockholm. Joaquin tror inte att situationen kommer att förbättras på ett bra tag.

– Skulle det här ha varit andra veckan i september så skulle det redan ha varit kört. Om vi skulle komma tillbaka nu så skulle det ta minst två månader att komma ikapp. Det är ingen lek det här, säger han.

– Stockholms stad har satt upp typ 50 containers. Varje container tar kanske in 8–10 ton. Var och en av oss kör in 10–12 ton per bil och vi är 35 bilar, så soprummen är överfulla och restaurangerna ringer till oss och säger ”ni måste komma”.

Nu försvinner han och många av hans erfarna kollegor helt från branschen.

– Bara i mitt fall kan ju 20 personer byta bransch – 20 personer som visste precis hur man skulle göra för att vara så effektiv som möjligt. Nu måste de träna upp några andra, säger Joaquin.

– Trafikkontoret har tagit in bemanningsföretag som inte kan ett skit om det här. De har inga koder, de vet inte hur man jobbar, de vet ingenting.

FAKTA Bakgrund: Sopstrejken i Stockholm Runt 150 renhållningsarbetare i Stockholm har gått ut i så kallad vild strejk. Facket har därmed inte godkänt strejken.

Konfliktpunkten som fick bägaren att rinna över är en nyckelinventering. Sopåkarna har ombetts dela med sig av information om alla nycklar de använder för specifika adresser. Men detta har de vägrat med hänvisning till att det är deras unika kompetens och att de annars skulle kunna bli ersatta hursomhelst.

Därutöver har lönerna varit omstridda. Det har uppgetts att Reno Norden, som sköter 55 procent av sophämtningen i Stockholm, velat sänka sopåkarnas löner med mellan 5 000 och 10 000 kronor.

Reno Norden och sophämtarnas förhandlingsgrupp har förhandlat, men inte kommit fram till någon lösning om de nyckelinventeringar som arbetsgivaren vill göra.

Beskedet tolkades av sopåkarna som att de blivit avskedade, vilket inte stämde.

I ett pressmeddelande har Reno Nordens vd Peter Ekholm bekräftat att ingen är avskedad, men att så kan bli fallet om den olagliga strejken fortsätter.

Arbetsgivaren driver istället vidare ärendet till Arbetsdomstolen där varje sopåkare riskerar skadestånd på uppemot 5 000 kronor. Källa: TT Läs mer