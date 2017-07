De flyr – men regeringen planerar firande i Mosul

MOSUL. Utmattade och utsvultna människor fortsätter att fly ut ur Mosuls gamla stad medan hårda strider rasar.

Under söndagen sågs döda kroppar i de trånga gränderna.

Trots den blodiga slutstriden mot IS sägs den irakiska regeringen planera för ett nationellt firande av Mosuls befrielse.















Slutstriden mot IS i Iraks andra största stad Mosul utspelar sig nu i några få trånga gränder i gamla stan.

Men antalet terrorister som gömmer sig i de kringelkrokiga kvarteren kan vara hundratals.

Det är deras döda kroppar som ligger på gatorna, uppger den irakiska armén för reportrar på plats. Under Aftonbladets besök vid den historiska och symboliskt viktiga, nu sönderbombade, al Nuri-moskén i lördags pekades en död kropp ut som en före detta IS-medlem, men uppgiften gick inte att bekräfta.

Nyhetsbyrån AP:s utsända beskriver hur scenerna ska ha förvärrats under söndagen, då flera döda kroppar legat längs gränderna.

Enligt AP:s uppgifter har striderna intensifierats under helgen med attacker från luften - trots att bland annat FN varnat för att tiotusentals civila finns kvar och riskerar att bli offer vid hårdare strider.

20 flygbombningar per dag

Muhanad al-Timimi från de irakiska specialstyrkorna bekräftar enligt nyhetsbyrån att omkring 20 flygbombningar genomförts per dag de senaste tre dagarna mot Mosuls gamla stad.

– Det beror på att vi har väldigt mycket fiendestyrkor där inne, säger han till AP.

Den USA-ledda koalitionsstyrkan som samarbetar med irakiska militären har inte svarat på uppgifterna om att flygbombningarna mot civila intensifierats. Någon bekräftelse på sajten Airwars uppgifter om att så många som 1 200 civila kan ha dött i flygattackerna sedan striderna i gamla stan inleddes i juni har därför inte gått att få.

En brigadgeneral för specialstyrkorna vid namn Haider Fadhil säger däremot:

– För vår del är flygattacker bättre än artilleri eftersom det gör det lättare att träffa rätt mål. Det hjälper oss att minimera civila offer och skador bland våra egna.

Höjde näven i segergest

När Aftonbladet besökte gamla stan i helgen sågs utmattade och skadade människor strömma ut ur gränderna mot säkrare områden. Några av dem höjde näven i en segergest.

Små barn gjorde segertecknet med sina fingrar, och en kvinna satte handen för munnen och utbrast i ett klassiskt arabiskt glädjetjut när hon såg de irakiska specialstyrkorna passera.

– IS är helt borta från Farouqdistriktet, vi levde under deras styre och nu kunde vi äntligen ta oss ut, säger en kvinna som kommer ut ur en av gränderna efter att ha gömt sig i al Nuri-moskéns ruiner.

FN:s flyktingorgan har flera gånger varnat för att antalet skadade och dödade kommer att bli högt under slutstriden om Mosuls gamla stad. Under den nästan nio månader långa offensiven för att ta tillbaka Mosul från Islamiska staten har nästan en miljon människor drivits på flykt, enligt FN-uppgifter.

Tre styrkor strider

Sammanlagt är det tre olika styrkor som strider mot IS i gamla stan i Mosul just nu. Irakiska specialstyrkor, irakisk federalpolis och USA-ledda koalitionsstyrkor. Utöver dem finns också mindre shiamuslimska milisgrupperingar på olika platser.

Raed Shakir Jawdat från den federala polisen säger att man tar sig fram med marktrupper från tre olika håll.

– Flera familjer är fortfarande under IS belägring och det finns många döda fienders kroppar och civila kroppar som vi inte har kunnat flytta på ännu. Området måste rensas ut på bomber och försåtsminering först. De måste bli säkra så att civila kan återvända, säger han till nyhetsbyrån Reuters.

Planerar firande

Trots alla oklarheter är den irakiska regeringen i full färd med att planera ett firande för Mosuls befrielse.

I ett uttalande som Reuters har tagit del av beskrivs det att firandet kommer att råda över hela nationen under en veckas tid, och att premiärminister Haider al-Abadi inom kort kommer att besöka Mosul och formellt förklara staden befriad.

Under helgen har också flera irakiska ministrar setts besöka den sönderbombade al Nurimoskén, som irakiska styrkor i torsdags återtog från Islamiska staten. Besöken har burit stark symbolik, eftersom det var just här som IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi ropade ut IS kalifat för nästan exakt tre år sedan.