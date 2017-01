Pendeltåg spårade ur i Brooklyn – 103 skadade

Ett pendeltåg har spårat ut i Brooklyn i New York.

Minst 103 personer ska ha skadats uppger NBC New York .

Foto: AFP

Olyckan inträffade mitt under morgonrusningen klockan 08.20 lokal tid.

Ett LIRR-pendeltåg spårade då ur av okänd anledning på Atlantic Terminal i Brooklyn.

Ombord på tåget färdades 600–700 personer.

Enligt räddningstjänsten skadades minst 103 personer, merparten lindrigt, av bland annat krossat glas som uppstod i samband med olyckan.

Många av resenärerna ska ha klagat på rygg-och nacksmärtor varpå vissa fick föras bort från plattformen på bår.

Dock ska den allvarligaste skadan enligt räddningstjänsten vara ett brutet ben.

Tåget verkar i samband med ankomsten till stationen ha kört in i plattformen i mycket låg hastighet. Enligt vittnen på plats ska urspårningen ha skett till följd av en krasch och ett högt dån ska ha hörts uppger NBC .

Perrongen ska även ha rökfyllts i samband med händelsen.

– Jag vet inte vad som hände. Allt jag minns är att jag hamnade på golvet, berättar en gråtande kvinna för NBC.

Pendeltågstrafiken väntas påverkas under dagen då flera andra tunnelbanelinjer drabbats av förseningar i samband med olyckan.

Onsdagens olycka skedde bara några månader efter att ett tåg kraschade in i en station i Hoboken, New Jersey , även det under rusningstrafik.

Det tåget körde av okänd anledning förbi plattformen i hög hastighet och rakt in i stationen. En kvinna dog och 108 personer skadades.