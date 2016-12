Hit kommer snön under julhelgen

FAKTA

Julen 2015 var det barmark i Götaland och i princip hela Svealand och en bit längs Norrlandskusten. Men 2014 fick alla norr om Mälardalen, och på flera håll i norra Götaland, en vit jul. Kallast var det i norra Dalarna och i det inre av Norrland – där sjönk temperaturen under minus 30 grader.

Julen 2013 hade vi den regnigaste julaftonen någonsin sedan mätningarna började 1884. I Borås föll 30 mm bara under julafton.

Julen 2012 hade vi en vit jul värd namnet. Efter flera kraftiga snöfall fick Härnösand sin snörikaste jul på 100 år – snödjupet mätte 65 cm. I Stockholm åkte pulkorna fram – snödjup var 41 cm, mest en jul sedan 1915.

Julen 2011 gick inte till historien på anat sätt än att stormen Dagmar passerade under natten till annandagen. Följden blev mängder av strömlösa hushåll i framförallt mellersta Sverige.

Julen 2010 är den "vitaste" vi känner till – minst en decimeter snö mättes upp vid samtliga rapporterande SMHI-stationer.

Källa: SMHI