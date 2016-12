”I 87 minuter sjunger det om varje ord”

FAKTA



Musiker, artist, poet

Ålder: 42 år.

Född i Hjärup, bosatt i Stockholm och Malmö.

Skrytkvot: 2/5

Skvallervärde: 1/5

Känslostyrka: 4/5

Humornivå: 5/5

Å fan-faktor: 5/5

Första meningen: Det som skiljer människor från andra djur …

Sista meningen: Jag heter Eminensen, tack för att du lyssnat på mitt

Vinterprogram. God fortsättning, krya på dig, wish you were here, gott slut, gott nytt, framför allt gott mitt mellan.

Tre typiska låtval: Human Behaviour (Björk), Familjen Ska vi fira

(Iiris VIljanen Kothbiro), Ayub Ogada Goodbye Song (Edda Magnason).