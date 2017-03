Man och kvinna mördade i Hallonbergen

Flera personer tog sig in i lägenheten i Hallonbergen – och högg ihjäl en kvinna. Hennes man flydde ut genom ett fönster, men blev upphunnen och svårt knivskuren, enligt uppgifter till Aftonbladet. Han avled senare på sjukhus.

Mannen ska ha slagit larm till polisen och namngett minst en av gärningsmännen innan han attackerades.

Fyra personer har anhållits av åklagare, misstänkta för inblandning i dubbelmordet.



















Ett stort polispådrag larmades vid 09-tiden på tisdagen till Hallonbergen i Sundbyberg, nordväst om Stockholm . Där hade en man och en kvinna hittats svårt skadade – en av dem anträffades utomhus och den andra inne i en lägenhet.

Enligt uppgifter är de döda ett par i 40-årsåldern.

Poliskällor uppger för Aftonbladet att flera personer tog sig in i lägenheten och högg ihjäl kvinnan med kniv. Mannen ska ha flytt genom ett fönster. I närheten av bostaden blev han dock upphunnen. Även han ska ha angripits med kniv. Det finns även obekräftade uppgifter om att han också har skjutits. Mannens skador var så allvarliga att han avled på sjukhus.

Polisen avlossade skott

Enligt flera källor med insyn i utredningen ska mannen ha känt igen minst en av gärningsmännen. Han uppges ha hunnit ringa till polisen och namngett en eller flera misstänkta innan han attackerades.

Polisen ska ha kommit till platsen när angreppet mot mannen fortfarande pågick. Patrullen avlossade minst ett skott, men ska inte ha träffat någon person.

Polisen är mycket förtegen om det inträffade. Presstalespersonen Towe Hägg bekräftar dock att skott avfyrats.

– Det gjordes för att avbryta pågående våldsbrottslighet, säger hon.

Fyra anhållna

Polisen har gripit fyra personer, och en femte har tagits in för förhör. Ärendet rubriceras som mord.

– De gripna ska förhöras och en åklagare kommer att kopplas in. Vi är fortfarande på plats för att prata med folk och samla in information. En teknisk undersökning har också genomförts. Det är allt vi går ut med i nuläget, säger Towe Hägg sent på tisdagseftermiddagen.

Skottlossningen kommer att utredas av särskilda åklagarkammaren. Strax efter halv fem meddelade polisen att de fyra personerna anhållits av åklagare.

– De är anhållna misstänkta för mord alternativt medhjälp till mord, säger Lars Byström på Stockholmspolisen.

Stort pådrag

Ett flertal läsare hörde av sig till Aftonbladet på tisdagsmorgonen efter att de hört skott i området.

– En kollega till mig hörde att någon skrek, sedan small det. En person ligger på marken och verkar vara träffad, sa ett vittne till Aftonbladet.

Ett annat vittne berättade hur hon från sin balkong såg en man ligga blödande på marken, delvis täckt av en orange filt.

– Sedan kom ambulansen och tog med honom.

Bilder från området visar att polisen ryckte ut med ett flertal fordon. Även ambulans larmades till platsen.

– De körde omkring med flera polisbilar i området. De har också förhört flera personer där också, säger ett vittne.