Försvarsmakten om dödsolyckan: ”Det värsta har hänt”

Efter ett frenetiskt arbete lyckades räddningspersonalen öppna luckan till bandvagnen – men föraren satt fast.

Han förklarades död av läkare på plats.

Nu ska orsaken till olyckan utanför Boden utredas av både polisen och Försvarsmakten.

Norrbottens regemente skakas av den tragiska olyckan, som inträffade sent på söndagskvällen. Det var under övningen Vintersol som en bandvagn gick genom isen utanför Brännberg, tre mil väster om Boden .

Föraren, en 23-årig man som var hemmahörande i södra Sverige, blev kvar i fordonet. Han konstaterades avliden av läkarpersonal på plats.

– Det värsta som kan hända har tyvärr hänt. I denna svåra stund går våra tankar till de anhöriga och de närmaste kamraterna, säger överste Mikael Frisell, regementschef och övningsledare, i ett uttalande.

”Svåra förhållanden”

Tidigt på måndagsmorgonen höll överesten en pressträff på regementet. Han uppgav då att det är oklart varför fordonet körde över isen.

– Det här har varit en tillämpad övning där man simulerat att de blivit anfallna. Säkerhetsbestämmelserna är sådana att vi inte ska köra över isar, och jag vet inte varför de har framryckt där.

I fordonet färdades två personer. Den ena kunde ta sig ut, men den andre blev kvar inuti. Normalt ska det gå mycket snabbt att lämna en bandvagn. Det är oklart varför det dröjde i detta fall.

– Man får betänka att det var mörkt, vatten som forsade in och is. Det var väldigt svåra förhållanden, sa översten under pressträffen.

”Har gjort en heroisk insats”

Räddningspersonal lyckades ta sig fram till föraren, men enligt Mikael Frisell satt han av okänd anledning fast.

– Det har varit ett mycket bra samarbete mellan polis, räddningstjänst och regementets personal. Vår personal har gjort en heroisk insats, det finns ingen anledning att tvivla på att de gjort sitt bästa. De har gjort mer än vad man kan begära av dem.

Normalt sett ska det vara fyra personer i en bandvagn, men det var alltså bara två i olycksfordonet. Den tredje ska ha fått andra uppgifter, och den fjärde var inte på plats.

Ska utredas

Händelsen kommer att utredas av både polisen och Försvarsmakten . Det bärgade fordonet har transporterats till regementets område, och ska undersökas av polisens tekniker.

– Som ni säkert förstår så har arbetet under natten fokuserat på att ta hand om personalen och få kontakt med anhöriga. Vi har inte utrett varför vagnen körde på den platsen och vad som har hänt, det är nästa steg i utredningen, säger Mikael Frisell.

Planen är att övningen Vintersol ska fortsätta, enligt överste Frisell. Soldaterna ska gå i förläggning på övningsområdet.

Under dagen anländer anhöriga till regementet. I eftermiddag ska en minnesceremoni att hållas för att hedra hans minne.