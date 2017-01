Klass 2-varning för kraftigt snöfall och hårda vindar





Ett kraftigt snöoväder drar in över Västsverige på onsdagen.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för blötsnö och rejäla vindar.

– Det blir mycket hårda vindbyar, säger meteorolog Niklas Einevik.

Risk finns för dåligt väglag och knäckta trädgrenar.

Väderlarmet gäller delar av Västra Götaland, runtom Sjuhäradsbygden, Halland samt de västra delarna av Jönköpings län och Kronobergs län .

Enligt SMHI väntas mellan 10 och 15 centimeter blötsnö falla i dessa områden under onsdag förmiddag och eftermiddag. Dessutom räknar väderinstitutet med friska sydvästliga vindar på över 8 meter per sekund, vilket kan innebära vindbyar på runt 20 meter per sekund.

– Sedan övergår det under eftermiddagen och kvällen i regn innan det drar bort. Det blir mycket hårda vindbyar i samband med det här, säger Niklas Einevik, meteorolog på SMHI.

Dessutom är en klass 1-varning för snö utfärdad för Skåne, Blekinge, Värmland, Örebro, Kalmar samt östra Jönköping och östra Kronoberg.

– Vi beräknar att det inte kommer riktigt lika mycket snö där som i de andra områdena.

En klass 1-varning för kulingvindar på mellan 15 och cirka 20 meter per sekund gäller över Kattegatt, Öresund, Vänern och Östersjön.

”Ibland kommer det att snöa horisontellt”

Ovädret kan innebära fara för allmänheten med dåligt väglag och sönderblåsta träd.

– Risken finns alltid. Temperaturen kommer att ligga kring nollan. Det varierar i terrängen vad det blir för temperatur på vägbanan, men snön kommer säkert att lägga sig så att det blir moddigt och dålig sikt. Även viss risk för drivbildning, säger Niklas Einevik.

– Snön är blöt och blåser kanske inte iväg, men ibland kommer det att snöa horisontellt. Om det lägger sig på träd kan det i samband med vinden knäcka grenar.

Drar österut

Vädersystemet kommer in västerifrån.

– Det är en front som passerar österut, kopplat till ett lågtryck som går från Sydnorge. Snöfallet drar dels bort över Östersjön under onsdagskvällen, dels norrut över Norrland som också får en del snöfall och blåst. Vi avvaktar och ser om det behövs några varningar där, säger Niklas Einevik.

Temperaturen stiger till några plusgrader senare under onsdagen. Lokalt kan den sedan falla igen.

– Då kan det bli halt. Fram på torsdagsmorgonen kan det frysa på.