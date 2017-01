Kraftigt snöfall och hårda vindar i stora delar av landet





Foto: TT NYHETSBYRÅN

Ett kraftigt snöoväder drabbar stora delar av landet i dag. Värst blir det i Västsverige där SMHI har utfärdat en klass 2-varning för tung blöt snö och hård vind.

Färjor till och från Gotland samt tåg i Jönköping, Kronoberg och Västra Götaland har ställts in.

– Det blir mycket hårda vindbyar, säger meteorolog Niklas Einevik.

Klass 2-varningen gäller delar av Västra Götaland – runtom Sjuhäradsbygden – Halland samt de västra delarna av Jönköpings län och Kronobergs län .

Enligt SMHI väntas mellan 10 och 15 centimeter blötsnö falla i dessa områden under dagen. Dessutom räknar väderinstitutet med friska sydvästliga vindar på över 8 meter per sekund, vilket kan innebära vindbyar på upp mot 25 meter per sekund.

– Sedan övergår det under eftermiddagen och kvällen i regn innan det drar bort. Det blir mycket hårda vindbyar i samband med det här, säger Niklas Einevik, meteorolog på SMHI.

Varningen utökas

Utöver det är en klass 1-varning för snö och hårda vindar utfärdad för Skåne, Blekinge, Värmland, Örebro, Kalmar, Gotland, Bohuslän samt östra Jönköping och östra Kronoberg. Denna utökades under tisdagen till att gälla även Dalarna, Södermanland, Stockholm samt delar av kustlandet i Norrland och Västerbotten.

Till havs är kulingvarning utfärdad för samtliga farvatten.

De kraftiga sydvästvindarna medför att vattenståndet stiger längs ostkusten från Ålands hav och norrut samt längs västkusten till 65–110 cm över medelvattenstånd.

Samtidigt sjunker vattenståndet till 60–80 cm under medelvattenstånd i Sydvästra Östersjön.

”Ibland kommer det att snöa horisontellt”

Ovädret, som kommer att hålla i sig en stor del av dagen, kan innebära fara för allmänheten med dåligt väglag och sönderblåsta träd.

– Risken finns alltid. Temperaturen kommer att ligga kring nollan. Det varierar i terrängen vad det blir för temperatur på vägbanan, men snön kommer säkert att lägga sig så att det blir moddigt och dålig sikt. Även viss risk för drivbildning, säger Niklas Einevik.

– Snön är blöt och blåser kanske inte iväg, men ibland kommer det att snöa horisontellt. Om det lägger sig på träd kan det i samband med vinden knäcka grenar.

Destination Gotland skriver på sin hemsida att samtliga färjor till och från Gotland ställs in under onsdagen.

Tågsträckor kan stängas med kort varsel

Trafikverket meddelar att tågtrafiken på flera sträckor i södra och västra Sverige kommer att ställas in under onsdagen och ersättas av bussar. På Norra Bohusbanan kommer tågtrafiken mellan Uddevalla och Strömstad att ställas in mellan klockan 08 och 18. På Viskadalsbanan kommer tågtrafiken mellan Varberg och Borås att ställas in mellan klockan 10 och 18.

På sträckorna Halmstad–Jönköping och Nässjö–Vaggeryd kommer tågtrafiken att ställas in från onsdag morgon fram till lunchtid på torsdagen.

– Vi följer väderutvecklingen noga och höjer vår beredskap vid behov. Att vi stänger vissa sträckor beror på träd som kan falla ner över kontaktledningarna och göra järnvägssträckorna strömlösa. Vi vill såklart inte riskera att resenärer blir sittande på ett strömlöst kallt tåg mitt i vintern, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson i ett pressmeddelande.

Beroende på väderutvecklingen kan fler sträckor komma att stängas med kort varsel

Drar österut

Vädersystemet kommer in västerifrån.

– Det är en front som passerar österut, kopplat till ett lågtryck som går från Sydnorge. Snöfallet drar dels bort över Östersjön under kvällen, dels norrut över Norrland som också får en del snöfall och blåst. Vi avvaktar och ser om det behövs några varningar där, säger Niklas Einevik.

Temperaturen stiger till några plusgrader senare under onsdagen. Lokalt kan den sedan falla igen.

– Då kan det bli halt. Fram på torsdagsmorgonen kan det frysa på.