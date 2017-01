God morgon! Det här hände medan du sov

Hurrar för resenärerna – i protest mot Donald Trumps förbud

Demonstranterna välkomnar alla resenärer till flygplatsen i Washington med jublande hurrarop – för att protestera mot president Trumps inreseförbud.

– Vi vill visa världen att USA inte står bakom hans order, säger Assya Abdallah, 28.

Rånade man – och högg ner honom

När mannen öppnade porten och klev in i trapphuset väntade rånarna.

De tvingade till sig okänt gods – sedan gick de till attack med ett vasst föremål.

– Innan de springer hugger de ner honom med flera stick, säger Ivan Åslund på Uppsalapolisen.

Foto: David Hårseth/Dagsmedia

Man hittad död efter brand i verkstad

En explosion orsakade en brand i en verkstad i Karlstad på söndagskvällen.

I lågorna hittade räddningstjänstens rökdykare en död man, uppger polisen.

Här festar Skam-William på Stureplan

Thomas Hayes är i stan.

Under lördagen festade han på Stureplan i Stockholm och hoppade in i DJ-båset.

– Han körde en låt med Unge Ferrari och sen en med Little Jinder. Tydligen är han ett stort fan av henne, säger Joel Ighe, nattklubbschef på Spy Bar.

Hundraåring klev ut genom dörren och försvann

Hundraåringen klev ut genom dörren och försvann.

Kanske försökte han spela Allan.

– Det blev ett lyckligt ärende till slut, säger polisbefälet Lars-Göran Nilseryd.

