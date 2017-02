Ny reklamkupp från Vita huset: ”Köp hennes varor”

WASHINGTON. På bästa sändningstid passade presidentrådgivaren Kellyanne Conway på att göra reklam för Ivanka Trumps modemärke:

– Gå ut och köp hennes saker idag.

För det klara regelbrottet har Conway fått ”rådgivning” uppger Sean Spicer, presstalesman i Vita huset.





Knappt hann Donald Trumps tweet, där han angrep butikskedjan Nordstrom för att ha slutat sälja dotterns varumärke, landa innan hans rådgivare tog intressekonflikten till en ny nivå.

I direktsändning från Vita Huset gjorde Kellyanne Conway ogenerat reklam för Ivanka Trumps varor:

– Jag ger dem gratisreklam nu. Gå ut och köp hennes saker i dag, allihop.

Enligt Washington Post gick jurister i taket över vad de anser vara ett klart brott mot lagen som förbjuder federalt anställda från att använda sin ställning för att marknadsföra produkter.

”Oroande mönster”

Senare på torsdagen sa presstalesman Sean Spicer att Conway fått ”rådgivning” på grund av sitt uttalande men mer specifikt vad den rådgivningen gått ut på eller om det kommer att få andra konsekvenser för presidentrådgivaren vägrade han att svara på.

– Det här är bara ännu ett exempel på vad som verkar vara ett oroande mönster hos den här regeringen att agera för att ge fördelar till presidentens familj och anhängare, säger Noah Bookbinder, vid Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.