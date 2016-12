Bil beskjuten med flera skott

En man kom in till sjukhus med skottskador efter att en bil beskjutits i Hjulsta i Västerort i Stockholm. Polisen påträffade ingen skadad på platsen men mannen sökte sedan själv sjukvård. Han ska inte ha livshotande skador, rapporterar P4 Stockholm.

Larmet kom in till polisen strax före klockan fyra.

– Det är flera som har ringt in till oss när det small. Det är flera skott som har avlossats, säger Niklas Mattsson, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen, till TT. Han tillägger att det är flera skotthål i bilen.

Polisen rubricerar händelsen som mordförsök i nuläget.

Ingen har gripits. Polisen spårar i området med hund och tekniker har kallats till platsen.