Maskerade ungdomar kastade smällare – i barnvagn

Några kastade en smällare i en barnvagn – pappan hann få bort den. Foto: TT

Runt om i landet har det kommit in larmsamtal om raketer som skjuts mot människor. I Gävle kastade ett ungdomsgäng en smällare i en barnvagn där en bebis låg och sov, skriver Arbetarbladet .

De senaste dagarna har det varit rejält stökigt i Gävle där ungdomar attackerat folk med smällare och skjutit raketer. Enligt Mikael Hedström, presstalesperson vid polisen i Gävle. har han aldrig varit med om något liknande under sina 30 år som polis.

– Det har skett många obehagliga händelser, säger han till Arbetarbladet.

Kvällen innan nyår skedde en av de allvarligaste händelserna. Då kastades en smällare i en barnvagn med en sovande bebis.

– Som tur var hann pappan få tag i smällaren och kasta bort den innan den smällde. Annars hade det kunnat gå illa, säger Mikael Hedström.

Det var ett vittne som anmälde händelsen och inte pappan själv. Polisen vill gärna att pappan tar kontakt med dem, menar Mikael Hedström.

Händelsen rubriceras som försök till grov misshandel. Någon misstänkt finns dock inte i dagsläget.

– För att lagföra någon krävs att man ser vem som gjort vad och det har varit problematiskt i det här fallet, inte minst för att ungdomarna varit maskerade, säger Mikael Hedström.

Flera rapporter om raketer som skjutits

Det är inte bara i Gävle som det har varit stökigt under nyårshelgen. Runt om i landet har det kommit in rapporter om raketer som skjutits mot människor, enligt polisen . Bland annat sköts en man i ögat av ett ungdomsgäng i Mölndal när han sa ifrån. I Örebro blev Polisen beskjutna , och dagen innan nyårsafton sköts raketer in på ett öppet McDonalds i Lidköping .

Under dagarna har även en film som visar hur raketer skjuts mot folkmassor på Möllevångstorget i Malmö fått spridning i sociala medier. Det var Jash Doweyko-Jurkowski som filmat det som liknar ett fyrverkerikaos. Enligt honom är det inget nytt fenomen – men han säger att en del på platsen blev rädda.

– Jag var ganska skakis i början, speciellt när det smällde precis bakom en, eller flög en raket bredvid en. Det var obehagligt stundtals, sa han tidigare till Aftonbladet .