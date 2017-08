Jonna Bornemark får mig att tänka till

Skrytkvot: +

Skvallervärde: +

Känslostyrka: +

Humornivå: ++

Åh-fan-faktor: ++++

Samtliga med betyg 1-5.

Första meningen

” Hej jag heter Jonna Bornemark och är filosof”

Sista meningen

”Att dela något separerar och binder ihop, i samma rörelse. Och vi, vi delar livet som skiljer oss åt.”

3 typiska låtval

1. PJ Harvey - Down by the water

2. Robyn - Don`t fucking tell me what to do

3. Billie Holiday - All of me