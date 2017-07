Ryska och kinesiska krigsfartyg snart på väg in i Östersjön

Ryska och kinesiska krigsfartyg är på väg mot Östersjön.

Världens största atomubåt Dmitrij Donskoj passerar i dagarna Sverige tillsammans med en annan bjässe, kryssaren Pjotr Velikij.

– Jag är djupt bekymrad över säkerheten ombord på den här domedagsmaskinen, säger kärnfysikern Nils Bøhmer till The Barents Observer om ubåtens 40 år gamla teknik.













För första gången någonsin kommer en ubåt av den gigantiska Typhoon-klassen segla in i Östersjön.

Den 172 meter långa undervattensbesten Dmitrij Donskoj lämnade Severomorsk på Kolahalvön i måndags eskorterad av kryssaren Pjotr Velikij – Peter den Store. Fartygen stryker i veckan förbi utanför Norge, Danmark och Sverige på sin väg till Finska viken i Östersjön.

Dmitrij Donskoj och Pjotr Velikij är världens två största atomdrivna fartyg. Ubåten används i dag som testplattform för ballistiska robotar. Båda har kärnvapenkapacitet. Fartygen ska delta i den ryska flottans årsdagsfirande utanför Kronstadt i S:t Petersburg den 29 juli.

Oro över ”domedagsmaskin”

Nils Bøhmer är kärnfysiker vid den norskbaserade miljöstiftelsen Bellona. Han är djupt oroad över de ryska krigsfartygens närvaro i Östersjön och beskriver Dmitrij Donskoj som en ”domedagsmaskin”. Jätteubåtens åldrade reaktorer är de största som någonsin byggts i Ryssland .

– Reaktorerna designades på 1970-talet och de två ombord på Dmitrij Donskoj togs i bruk 1981, säger han till The Barents Observer och fortsätter:

– Det här är första gången sedan Sovjetunionens upplösning som ubåten är ute på en långdistansresa.

”En prestigeresa”

Enligt Nils Bøhmer har Dmitrij Donskoj sedan 2002 huvudsakligen befunnit sig i Vita havet och de östra delarna av Barents hav.

– Jag oroar mig över att besättningen ska pressa reaktorerna för hårt utanför säkerhetsmarginalerna eftersom det här är en prestigeresa, med målet att ta ubåten till S:t Petersburg där Vladimir Putin kommer att överse flottparaden, säger han till The Barents Observer.

De ryska atomfartygen fångades på bild av den norska kustbevakningen i tisdags utanför Helgeland.

I Sverige följer Försvarsmakten resan.

– Det här är fartyg som kommer att färdas på internationellt vatten och det har alla rätt att göra. Sedan förväntar vi oss att man följer gällande bestämmelser och praxis. Alla nationer har ju rätt att färdas på internationellt vatten, säger pressekreterare Jesper Tengroth.

Vilken beredskap Försvarsmakten har vill han inte gå in på.

– Vi anpassar alltid vår beredskap, men vilka åtgärder vi vidtar eller inte vidtar är inget vi kommenterar.

Ytläge genom Stora Bält på fredag

När de ryska fartygen reser förbi Danmark blir det genom Stora Bält. Ubåten kommer då gå i ytläge eftersom sundet mellan Fyn och Själland är för grunt för undervattenspassage.

Ryska ambassaden i Köpenhamn har meddelat det danska försvaret att fartygen passerar genom danskt farvatten på fredag, rapporterar Ekstrabladet .

När de når Sverige är oklart.

– Jag går inte in på vad vi vet och inte vet. Det är en policy vi har, säger Jesper Tengroth på Försvarsmakten.

Utrikesdepartementet har i nuläget ingen information.

– Om de ska in på svenskt vatten måste de be om tillstånd, men det är inte säkert att det blir så, säger Catarina Axelsson, presskommunikatör på UD.

Rysk-kinesisk övning

Förutom ryssarna stävar också en grupp kinesiska krigsfartyg mot Östersjön. Två krigsfartyg och ett servicefartyg anlöper Kaliningrad på fredag för att delta i en flottövning tillsammans med Ryssland under nästa vecka, rapporterar finska YLE . Det ryska försvaret avslöjar inte exakt var övningen ska hållas.

De kinesiska krigsfartygen, en robotbestyckad jagare och en fregatt, är de senaste tillskotten i landets flotta.

Ryssland och Kina har haft gemensamma flottövningar tidigare, men aldrig i Östersjön.

Har tränat navigering

Dmitrij Donskoj, som även går under beteckningen TK-208, är en av sex ubåtar som byggdes av Typhoon-klassen och den sista i drift. Jätteubåtarna designades av Sovjet under Kalla kriget för att – vakande under den arktiska isskorpan med 200 kärnstridsspetsar – kunna slå tillbaka vid ett amerikanskt kärnvapenanfall.

Rysslands flotta uppger att besättningarna ombord på Dmitrij Donskoj och Pjotr Velikij förberett sig noga inför resan in i Östersjön . Med tanke på fartygens storlek har sjömännens fokus särskilt legat på att träna navigering genom trånga passager.

Omkring tio krigsfartyg kommer att delta i den rysk-kinesiska övningen. Däribland robotkryssaren Marskalk Ustinov.