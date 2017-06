Här finns ljusglimtarna i det halvdana midsommarvädret

Den som vill fira midsommar i solsken bör skynda sig.

Under eftermiddag och kväll rullar ett regnområde in från Atlanten – men norra halvan av Sverige samt Gotland ser ut att klara sig.

Aftonbladet och Foreca har kartlagt när Atlant-regnet drar in över olika delar av Sverige.

Det gäller att njuta så länge det varar.

Under förmiddagen kommer det vara soligt på de flesta håll i landet.

Sedan drar det in ett regnområde som byggts upp ute på Atlanten – även om midsommarafton inte tycks bli lika regnig som det först verkade.

Aftonbladet och Foreca har kartlagt när regnet drar in över midsommarfirandet på olika håll i landet. Överlag väntas temperaturer på som mest 20 grader på förmiddagen, som sjunker till omkring 15 när regnet drar in.

– Det kommer vara överlag lugna vindar, men blir nog ganska ruggiga temperaturer när regnet drar in, säger Christoffer Hallgren på Foreca.

Västkusten drabbas först

Först drar regnområdet från Atlanten in över Västkusten. Efter en solig morgon ökar molnigheten under förmiddagen och fram mot lunch.

– Det är väldigt svårt att precisera exakt när, men den senaste prognosen pekar mot 14-tiden ungefär, säger Christoffer Hallgren, meterolog på Foreca.

Regnet ser ut att hålla i sig fram till klockan 18–19, men efter det kan det fortfarande bli någon lokal regnskur.

Regnområden avlöser varandra i Skåne

Över Skåne låg ett kraftigt regnområde under natten mot midsommarafton.

Det hänger kvar under morgonen och förmiddagen – men sedan finns chans till att det spricker upp, med temperaturer kring 18–20 grader.

Tills nästa regnområde drar in.

– Regnet kommer in strax före klockan 15. Sedan ser det ut att dra bort från Skåne vid 19-tiden ikväll, men det kan efterföljas av lokala regnskurar, säger Christoffer Hallgren på Foreca.

Dalarna skonas något längre. Där väntas riktigt fint väder på morgonen och förmiddagen. Sedan drar det in höga slöjmoln som dämpar solskenet, och tjocknar vid lunch.

– Regnet når Siljan kommer först vid 20-tiden ikväll, så det blir ganska bra väder. Men redan vid lunchtid är det mycket moln, säger Christoffer Hallgren på Foreca.

Regn från 21 i Stockholm

Ännu lite senare väntas regnområdet från Atlanten dra in över Stockholmsområdet.

– Om man är morgonpigg och uppe under förmiddagen så är det rätt så klart väder. Sedan ökar molnigheten och det blir mulet under eftermiddagen och kvällen. Vid 21-tiden kommer regnet dra in över hela Mälardalen och Stockholmsområdet.

– Det blir sammanhängande regn under natten mot lördag och även en del regnskurar under dagen, så det blir fortsatt ostadigt. Men till i morgon kväll spricker det upp och kan bli ganska soligt väder, säger Christoffer Hallgren, meteorolog på Foreca.

Soligare i norr

Det är norrut man får vända sig för att slippa regnet från Atlanten – åtminstone under själva midsommarafton. Där väntas regnområdet inte dra in förrän i natt eller under lördag morgon.

Närmast Norrlandskusten är det något svalare än lite längre in i landet. 13–14 grader vid kusten och uppemot 18 grader i höjd med Hälsingland och Ångermanland.

– Det finns ett stråk från Hudiksvall upp mot Östersund, och vidare norrut, som ser ut att klara sig från regn. Hela mellersta och norra Norrland ser ut att få uppehåll idag, säger meteorologen Christoffer Hallgren.

Sol på Gotland och i Västerbotten

I Västernorrland och Västerbotten ser det ut att bli soligt och fint på de flesta hållen.

– Det blir tilltagande molnighet under dagen, sedan till kvällen så sjunker de där molnen ihop, i allafall över Västerbottens län. Så där kan det bli lite kvällssol, och det ser ut som att regnområdet inte drar in förrän sent under natten eller lördag morgon. Så då är midsommarafton räddad, säger Christoffer Hallgren.

Även Gotland ser ut att få ganska soligt väder och klara sig från regn, bortsett från någon lokal regnskur på morgonen.

– Jag hade nog valt Gotland ur vädersynpunkt, om jag fick välja fritt var jag skulle vara under midsommarafton. Fram till 17-tiden kommer det vara övervägande soligt väder, sedan drar det in allt mer moln och är ganska mulet till kvällen, säger Christoffer Hallgren på Foreca.

Regnigt i juni

Enligt Forecas prognoser ser det ut att vara fortsatt ostadigt och regnigt under resten av juni månad.

– Den riktigt varma luften ligger nere över Medelhavet och södra Europa. Det finns tendenser att det kan skjuta upp lite värme mellan regnen, men generellt väldigt ostadigt väder, säger Christoffer Hallgren, meterolog på Foreca.