Per, 83 såg Akilov på bussen – satt blodig bland folk











När Per Tjernlund, 83, tog bussen hem från Arlanda i fredags satt den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov ombord.

Nyheterna om terrorattacken gick på radion – men ingen på den halvfulla bussen reagerade på den blodiga mannen som satt bland dem.

– Det var väldigt konstigt. Man tänkte att det var en kille som skadat sig, säger Per.

I fredags landade Per Tjernlund och hans fru på Arlanda efter en resa till Genève. Klockan var 17 och de nåddes av nyheten om terrorattacken på Drottninggatan.

– Vi hörde på radion medan vi stod utanför och väntade på bussen. Men det kom inga flygbussar, de hade stängt av trafiken, säger Per till Aftonbladet.

I stället valde paret att hoppa på SL:s buss nummer 583 mot Märsta .

– Vi tittade bak och såg en kille som var blodig i ena sidan av ansiktet. Han såg ut som en uteliggare.

Var många personer ombord

Vad de inte visste då var att mannen som misstänks för terrorattacken i Stockholm hade flytt Stockholm City med flygtåget Arlanda Express.

Per och frun stod längst fram i den halvfulla bussen. Den blodige mannen – 39-årige Rakhmat Akilov – satt i mitten. Per har tidigare berättat för Expressen att han hade dragit ner huvan på sin tröja.

– Ansiktet var blodigt på ena sidan. Det satt massvis med folk på bussen. Chauffören såg honom, säger Per.

Medan passagerarna läste om attacken i sina mobiltelefoner satt den misstänkte gärningsmannen bredvid. Per Tjernlund såg inte någon som frågade mannen om hans skador eller uppmärksammade honom på något vis.

LÄS OCKSÅ Så flydde misstänkte terroristen

Vid det laget hade polisen ännu inte släppt bilden på Akilov från rulltrappan vid T-centralen.

– Det var väldigt konstigt. Jag tyckte att det såg konstigt ut. Men man hade ingen tanke på att det var han som hade kört lastbil i Stockholm. Man tänkte att det var en kille som skadat sig.

”Satt och tittade mot mig”

På bussen gjorde Akilov inget större väsen av sig, enligt Per:

– Herregud, det var nog bara i fem sekunder jag tittade. Han satt på ett säte och tittade mot mig.

Senare under fredagskvällen grep polisen Rakhmat Akilov i just Märsta, efter att han dykt upp på en bensinstation. Vittnen uppgav att han hade betett sig ”märkligt” och att han hade flera synliga skador. Per Tjernlund fick veta att gripandet utförts när han slog på tv:n på lördagen.

– När jag började fundera kom jag på att jag sett killen. Men då var han fast.

Rakhmat Akilov sitter just nu häktad på sannolika skäl misstänkt för terrorbrott genom mord. Under måndagens häktningsförhandlingar erkände han sig skyldig till dådet.

LÄS OCKSÅ Terrordådet i Stockholm – detta vet vi just nu

LÄS OCKSÅ Polisens terrorjakt i Stockholm – flera omhändertagna i flera tillslag