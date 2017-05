Hundratals döda hittade i Centralafrikanska republiken

FN-trupper i CAR Foto: REUTERS

115 döda kroppar har hittats i staden Bangassou i Centralafrikanska republiken.

– De har dött på olika sätt, av knivhugg, påkslag eller av skottskador, säger Röda korsets lokalanställde Antoine Mbao Bogo till Reuters .

Svenska läkaren Johan Berg på plats i staden vittnar om hårda strider sedan i helgen då milisgrupper gått till attack.

Svenska läkaren Johan Berg Foto: Borja Ruiz Rodriguez / Läkare Utan Gränser.

I lördags morse väcktes Johan Berg av en av sina kollegor i Läkare utan gränser som berättade om skottlossning i staden de befinner sig i, diamanttäta Bangassou, i sydöstra Centralafrikanska republiken .

– Människor vågade inte lämna sina hem och utanför var det dödstyst. Det enda ljud som hördes var skottsalvor som avfyrades då och då. Alla broar på väg till sjukhuset hade förstörts, säger Johan Berg i sitt vittnesmål som Aftonbladet har fått ta del av.

Dagen efter kunde han åka till sjukhuset, och själv se att delar av en angränsande stad, stod i lågor, berättar han vidare.

”Tungt att veta”

De enda skadade som lyckades ta sig till sjukhuset under helgen var människor som själv tycks ha stridit. Många av dem hade skottskador. Vanligtvis tar sjukhuset emot ett hundratal patienter per dag, och många av dem brukar vara sjuka barn. Men så har det inte varit under helgen, enligt Johan Berg.

– Stora delar av befolkningen var på flykt. Vissa gömde sig i skogen, andra inne i staden. Det var svårt att inte tänka på alla de som inte vågade ta sig till sjukhuset. Vi vet att det betyder att många människor i behov av vård kommer att dö utan behandling, säger han.

Under måndagen kom fler skadade till sjukhuset, och även några civila som var svårt sjuka. En del människor flydde till sjukhuset för att ta skydd från striderna, som fortsatt under veckan.

Ugandiska soldater i CAR Foto: STRINGER / TT NYHETSBYRÅN

”Kasta oss mot golvet”

– Under hela söndagen och måndagen fortsatte skottlossningen utanför sjukhusets grindar. Flera gånger fick vi kasta oss på marken för att söka skydd, säger Johan Berg.

Under onsdagseftermiddagen rapporterade nyhetsbyrån Reuters att Röda korset-medarbetare hittat 115 kroppar i staden, samtidigt som striderna fortsätter.

– Vi har hittat 115 kroppar och 34 har begravts. De har dött på olika sätt, av knivhugg, påkslag eller av skottskador, säger Antoine Mbao Bogo, en av medarbetarna, på telefon från huvudstaden Bangui.

Tusentals har flytt

Tidigare har uppgifter om hur många som mist livet i de senaste striderna varierat kraftigt. Under gårdagen skrev nyhetsbyrån AP att mellan 100 och 130 kunde ha dödats, och att sex av de döda kunde misstänkas vara FN-anställda.

Enligt lokala myndigheter kan över 7 200 personer ha flytt Bangassou sedan striderna inleddes i helgen. 15 000 personer tros ha flytt inom hela landet under samma tidsperiod.

Den nuvarande FN-missionen Minuscas general Balla Keita uppger att det ska vara en kristen grupp, kallad anti-Balaka, som attackerat Bangassou, som tidigare sluppit det sekteristiska våldet som drabbat landet sedan 2013.

Striderna blossade upp efter att en koalition av framförallt muslimska så kallade Seleka-rebeller störtade presidenten Francois Bozize 2013. Sedan dess har framförallt muslimer tvingats fly huvudstaden Bangui till norra delen av landet och grannlandet Tchad.

FN beslutade i går att sända fredsbevarande trupper till Bangassou, där 75 procent av de 35 000 invånarna nu beräknas behöva humanitär hjälp, skriver Bloomberg .