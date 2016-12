Sex barn blev hemlösa – då grep Erika, 40, in

Erika tyckte att det var självklart att hjälpa familjen. Foto: Privat

När sex barn blev hemlösa efter en villabrand under onsdagskvällen bestämde sig Erika, 40, för att gripa in. Så hon startade en insamling direkt, skriver Blekinge Läns Tidning .

– Om det händer en själv vill man ju att någon är Karl-Bertil Jonsson, säger hon till Aftonbladet.

På onsdagen totalförstördes en villa i Torhamn i Blekinge i en brand . Plötsligt stod sex barn och deras familj utan hem.

När Erika Nilsson, 40, från samhället fick höra om branden bestämde hon sig direkt för att starta en insamling via sociala medier . Och gensvaret har varit enormt.

– Man blir tårögd. Folk välter fram allt från leksaker till rakhyvlar. En kan inte göra allt, men alla kan göra något, säger hon.

Får hjälp av kyrkan

Erika är släkt med familjen som drabbades av branden, men hon tror att hon hade startat insamlingen oavsett.

– Småbarn liksom, den yngste är 1 år och den äldste är 16-17. Det kunde ju varit man själv som stått där, säger hon.

Mat och kläder har samlats in vid församlingshemmet i Jämjö, och det fortsätter i kväll. Dessutom kommer pengar in via Swish. Kyrkoherde Patrik Magnusson har hjälpt till.

– Det kom en vädjan om hjälp och människorna visade sig verkligen från sin bästa sida, säger han till BLT.

”En tankeställare”

Försäkringsbolaget ska hjälpa familjen att hitta en ny bostad, säger Erika. Sedan får lokalborna försöka skaka fram möblemang och annat åt den behövande familjen.

– Jag pratade med familjen i går för att kolla att insamlingen var okej. De är väldigt tacksamma.

Hon berättar att många berörts av hur nära det inträffade känts.

– Det var en hel del som såg brandbilarna fara genom Jämjö i går. Då får man en tankeställare. Händer det en själv vill man ju att någon är Karl-Bertil Jonsson för en, säger Erika.