Regeringen: Förbjud könsuppdelade klasser

Regeringen vill förbjuda skolor att regelmässigt dela upp flickor och pojkar i undervisningen.

Förbudet ska gälla i alla ämnen – även idrott, säger utbildningsministern.

Gustav Fridolin Foto: AFTONBLADET

– Är det så att man upplever att man har problem med att ha pojkar och flickor tillsammans så ska man ta tag i de problemen, inte undvika dem genom att helt enkelt skilja könen åt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), till SR Ekot.

Förbudet skulle innebära att skolor inte regelmässigt och över tid får dela upp pojkar och flickor, utan endast undantagsvis och under särskilda förutsättningar. Hur det ska skrivas in i läroplanen får Skolverket i uppdrag att fundera ut.

– Vi har sett flera beslut från Skolinspektionen där det visat sig att det varit tillåtet att hålla pojkar och flickor särskilda i ett helt ämne över flera år slentrianmässigt. Det tycker inte vi ska vara tillåtet, säger Fridolin till Ekot.

Det är i dag tillåtet att dela upp pojkar och flickor, om skolorna ser till att eleverna ändå får likvärdig undervisning.

Ingen statistik finns om hur vanligt det är med könsuppdelad undervisning, men det har varit en diskussion om skolor som skiljer pojkar och flickor åt på idrottslektionerna.

Under hösten har det rapporterats om flera skolor, bland annat en rad muslimska skolor, som har könsuppdelad idrott. Skolorna har bland annat motiverat det med att tjejer annars inte skulle delta på lektionerna.