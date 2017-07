Splittring i Alliansen om kravet att fälla Peter Hultqvist

Misstroendevotum mot Peter Hultqvist väcks när riksdagen samlas igen i september – ”om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning”, skriver Alliansen i ett pressmeddelande.

Enligt flera källor till TT vill krafter inom Centern och Liberalerna hitta ett sätt att dra sig ur.

Stefan Löfven säger att man ska ha klart för sig vad man gör om man i rådande säkerhetspolitiska läge väljer att avsätta försvarsministern.

”Det verkar inte de borgerliga partiledarna ha när de tvärsäkra besked de lämnar ena dagen inte gäller ett dygn senare”, säger han i en skriftlig kommentar till Aftonbladet.

Välkommet besked från Stefan Löfven att två ministrar avgår efter säkerhetskrisen. Men grunden för misstroende mot Peter Hultqvist kvarstår.







Statsminister Stefan Löfvens besked på presskonferensen var glasklart.

– Peter Hultqvist är försvarsminister i min regering, sa Löfven, och fortsatte:

– Nu är det upp till riksdagen. De som anser att Peter Hultqvist bör avgå måste ta ansvar för det.

Statsministerns förhoppning var att oppositionen inte skulle gå vidare med misstroendeförklaringen av försvarsministern. Hultqvist är mycket populär, även bland många på Allianssidan.

SD kräver Hultqvists avgång

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson sa direkt att hans parti står fast vid misstroendeförklaringen och räknade med att Alliansen skulle göra likadant.

Den enda av Alliansledarna som till en början tog en tydlig position var Kristdemokraternas Ebba Busch Thor.

”Vårt besked gäller. Försvarsministerns förtroende är förbrukat. Statsministern tar inte ansvar – då utkräver vi ansvar i riksdagen”, skrev hon på Twitter.

Välkommet besked från Stefan Löfven att två ministrar avgår efter säkerhetskrisen. Men grunden för misstroende mot Peter Hultqvist kvarstår.

Centerledaren Annie Lööf skriver på Twitter:

Välkommet besked från Stefan Löfven att två ministrar avgår efter säkerhetskrisen. Men grunden för misstroende mot Peter Hultqvist kvarstår.

Källor uppger för Aftonbladet att oppositionen suttit i långa samtal under torsdagseftermiddagen för att komma fram till hur den uppkomna situationen skulle hanteras.

Strax före klockan 16 kom beskedet att Alliansen håller fast vid misstroendet:

”Peter Hultqvist ansvarar för försvaret i regeringen. Trots att han, likt Anders Ygeman, fick information om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen i början av 2016 samt att dessa säkerhetsbrister ansågs som allvarliga så avstod Peter Hultqvist från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen. Dessa sakförhållanden har inte förändrats”, skriver Alliansen i ett gemensamt pressmeddelande.

– Grunden för misstroende mot Peter Hultqvist är precis densamma i dag som den var i går. Det här handlar om tre ansvariga ministrar som inte längre har vårt förtroende efter hur de har hanterat sitt ansvar under en allvarlig och djup säkerhetskris för Sverige, säger Anna Kinberg Batra (M) till Aftonbladet.

”Håller det för otroligt”

Partiledarna drar dock tillbaka kravet på att riksdagen sammankallas för ett extra sammanträde under sommaruppehållet.

– När vi i går presenterade misstroendeförklaringar mot tre statsråd såg vi det som nödvändigt att kalla in riksdagen och avgöra detta under de kommande veckorna. Men när det nu återstår en minister väljer vi att lämna den här misstroendeförklaringen på nästa ordinarie sammanträde, säger Annie Lööf (C) till Aftonbladet.

Sist i det gemensamma pressmeddelandet lämnar Alliansen en brasklapp. Partiledarna skriver att misstroendeförklaringen mot Peter Hultqvist kommer att väckas i september – ”om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning”.

– Misstroendevotumet kvarstår mot Peter Hultqvist, om inget nytt framkommer som förändrar den sakmässiga bedömningen, säger Annie Lööf.

Så ni skulle även kunna dra tillbaka misstroendevotumet?

– Ja, om något nytt sådant framkommer. Men jag håller det för otroligt med tanke på den information som vi har fått, som handlar om att Peter Hultqvist fick den här informationen samtidigt som Anders Ygeman.

Jan Björklund (L):

– Eftersom omröstning i riksdagen inte kommer att äga rum förrän om 1,5 till 2 månader är det naturligtvis så att om det skulle komma något avgörande nytt så måste vi väga in det.

”Har två månader på oss”

Enligt flera källor inom Alliansen är de fyra partierna splittrade om en misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist. Nu försöker delar av Alliansen desperat att hitta ett sätt att dra sig ur, uppger källor för nyhetsbyrån TT.

– Man kanske inte ska vara helt säker på att frågan om misstroende kommer att väckas i riksdagen, säger en källa med central insyn i Centerpartiet.

Hur ska Alliansen dra sig ur det, tänker du?

– Det har vi två månader på oss att bli på det klara med.

Var det ett dåligt beslut att ge sig på Hultqvist?

– Det var du som sade det. Det är en analys som är lätt att ställa upp på.

En person i Liberalernas riksdagsgrupp säger till TT att det inte var något självklart beslut att ”låta svärdet hänga kvar över Hultqvist”.

– Han borde inte ens ha funnits med från början.

– Det är många hos oss som tycker att det är fel med misstroende mot Hultqvist, men andra partier har tycket annat.

”Hultqvist gör ett utmärkt jobb”

I en skriftlig kommentar till Aftonbladet kommenterar Stefan Löfven Alliansens besked om Peter Hultqvist.

"Jag har klargjort min hållning, Peter Hultqvist gör ett utmärkt jobb som försvarsminister. Om man tycker att det finns anledning att avsätta landets försvarsminister i det säkerhetspolitiska läget vi har i vår omvärld ska man ha väldigt klart för sig vad man gör. Det verkar inte de borgerliga partiledarna ha när de tvärsäkra besked de lämnar ena dagen inte gäller ett dygn senare.”

Även om Peter Hultqvist skulle tvingas bort så innebär det inte per automatik en ny regeringskris. Stefan Löfven säger i en intervju med DN att han tänker sitta kvar oavsett hur det går för hans försvarsminister.

– Då hanterar jag den situationen. Jag är landets statsminister och då får jag hantera den också, säger Löfven som svar på DN:s fråga om vad han gör om Hultqvist får gå.

Du tänker sitta kvar tills nästa val?

– Ja.

