Nu ska Trump sälja in sig själv

Talar inför kongressen i natt. Foto: YURI GRIPAS / TT NYHETSBYRÅN

WASHINGTON Stämningen inför nattens presidenttal är närmast överhettad.

Spekulationer och förväntningar viner genom luften på alla teve-kanaler.

Det här är vad du ska hålla utkik efter under talet.

Nattens tal till kongressen är lika mycket ett tal till nationen.

Man räknar med att tiotals miljoner amerikaner ska se talet som direktsänds av alla stora kabelkanaler.

Till skillnad från sina tal under kampanjen och under installationen kommer Donald Trump inte att bara ha supportrar i publiken. En stor del kommer att vara fientliga även om minoritetsledaren i representanthuset, Nancy Pelosi, försäkrat att ingen demokrat kommer att brista ut i protester under talet.

Tonen

Vita huset har meddelat att talet kommer att vara positivt. Temat är ”En pånyttfödelse av den amerikanska andan - en optimistisk vision för alla amerikaner”.

Men vad alla undrar är om Trump verkligen kommer att kunna avhålla sig från sin vanliga dystopiska världssyn eller att brista ut i skryt om sig själv.

Hur mycket detaljer?

Presidenten är ingen ”detalj-kille” har en i kretsen omkring honom tidigare sagt till Politico .

Och hans partikamrater vill inte ha någon som detaljstyr dem men ändå en ledare som pekar ut riktningen.

Det finns många oklarheter : De knappt 500 miljarder som Trump igår sa skulle läggas till försvarsbudgeten - vilka federala myndigheter ska avstå dem och hur? Hur ska muren mot Mexiko betalas?

I går sa också Donald Trump att ”sjukvårdsfrågan är oerhört komplicerad , mer än någon kan föreställa sig”.

Gästerna

Båda sidor, demokrater och republikaner, inser symbolvärdet av vilka gäster man bjuder in som åhörare.

Demokraterna kommer bland att ha Hameed Darweesh, den irakier som under tio år jobbat för USA i Irak och som blev den första att drabbas av Trumps plötsliga inreseförbud när han var på väg med ett specialvisum för att bosätta sig i USA.

De har också bjudit in barnen till en mexikansk kvinna som gripits och hotas av deportering efter över 20 år i landet och med barn som är amerikanska medborgare och Sarker Haque som är muslimsk affärsman som attackerades 2015 av en man som skrek att han skulle döda alla muslimer, bland andra inbjudna.

Trump å sin sida har bjudit in anhöriga till tre personer, två polismän och en civil ung man, som skjutits till döds av illegala immigranter.

På hans gästlista står också Maureen McCarthy Scalia, änka efter Justice Scalia vars plats i Högsta domstolen ännu står tom och som Trump nominerat Neil Gorsuch till.

Vita kläder

De kvinnliga demokratiska ledamöterna planerar att komma klädda i vitt, suffragett-färgen.

– Vi bär vitt för att markera enighet mot varje försök av Trump-administrationen att dra tillbaka några av de fantastiska framsteg kvinnor har gjort de senaste 100 åren, säger Lois Frankel från Florida till NBC News .