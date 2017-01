Uppgift: Mördaren återvände – gömde sig bland vittnen

Ahmed, 16, sköts efter att han klivit av bussen på Amiralsgatan i Malmö. Gärningsmannen ska ha sprungit från platsen med en pistol i handen – men återvänt kort därpå.

Skytten ska ha gömt sig i folkmassan medan Ahmed fick hjärt- och lungräddning, enligt uppgifter till Aftonbladet.





Det var vid 18.30-tiden på torsdagskvällen som Ahmed Obaid mördades vid busshållplatsen vid Amiralsgatan på Rosengård i Malmö. Han sköts med flera skott , bland annat i ansiktet.

Enligt nya uppgifter till Aftonbladet ska skytten ha sprungit ifrån platsen med en pistol i handen – men sedan kommit tillbaka till platsen. Där ska denne ha gömt sig bland ett större antal människor som hade samlats runt Ahmed.

Anföll när han klev ut

16-årige Ahmed var på väg hem från gymmet för att träna när han angreps, bara ett par hundra meter från sitt hem.

Två män ska ha väntat vid busshållplatsen, enligt polisuppgifter till Sydsvenskan . Enligt tidningens uppgifter ska gärningsmannen ha återvänt för att skjuta Ahmed en gång till. De rapporterar också att skotten avlossades med ett grovkalibrigt vapen.

När vårdpersonal kom till platsen hade personer på platsen redan försökt vidta livräddande åtgärder. Han fördes sedan i väg i ambulans – men hans liv gick inte att rädda.

Många hylsor hittade

Polisen har hittat flera hylsor efter avlossade skott, men vill inte avslöja hur många. Ahmeds bror Ameer berättar för Aftonbladet att han fick identifiera sin döde bror. Läkarna ska ha berättat för honom att Ahmed sköts många gånger.

Ett större antal personer ska ha blivit vittne till mordet och polisen har hört många under fredagen. Tre personer togs in till förhör under torsdagskvällen, men ingen misstänks för brottet.