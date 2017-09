Misstänkte Londonbombaren greps vid hamn – försökte fly IS-vägen

En 18-årig man – misstänkt för inblandning i det misstänkta terrordådet i London – greps vid hamnen i Dover på lördagen.

Utredarna tror att han försökte fly landet med färja, skriver The Guardian.

Det var i fredags morse som 29 personer skadades när en hemmagjord bomb exploderade i en tunnelbanevagn intill stationen Parsons Green i sydvästra London .

Under lördagsmorgonen greps en 18-årig man i ett hamnområde i Dover i grevskapet Kent i södra Storbritannien – misstänkt för inblandning i terrorbrottet. Han kommer inom kort att överföras till Londonpolisen.

– Vi har gjort ett betydande gripande i utredningen, säger Neil Basu vid antiterrorpolisen i ett pressmeddelande.

Använde hamnen som sluss

Under lördagen publicerade The Guardian nya uppgifter kring gripandet.

Enligt tidningen misstänker polisens utredare att 18-åringen befann sig i hamnområdet i syfte att försöka ta sig ombord på en färja och fly landet.

Terrorgruppen IS ska nämligen ha bedömt att säkerheten i Dover-hamnen och vid färjorna är låg och att man vid tidigare tillfällen fört in och ut människor ur Storbritannien via hamnen.

Den brittiska polisen har ännu inte uttalat sig om tidningens uppgifter.

IS har tagit på sig dådet

Terrorgruppen IS tog på fredagen på sig dådet via sin propagandakanal Amaq. Något som polischef Mark Rowley menar hör till det normala.

– Det är rutinmässigt att ISIS tar på sig ansvaret för attacker med sådan här omständigheter, oberoende av gruppens faktiska engagemang.

Enligt uppgifter till BBC ska en misstänkt person ha fångats på övervakningsfilm när denne placerade bomben i tunnelbanevagnen. Det är dock oklart om personen är den nu gripne 18-åringen.

Fler personer kan vara inblandade

Enligt den brittiska nyhetsbyrån PA jagar den brittiska polisen just nu ett potentiellt nätverk bakom händelsen som befaras planera nya attacker.

Inte heller Mark Rowley uteslöt att mer än en misstänkt kan ha varit inblandad och polisen uppmanar därför allmänheten att vara vaksamma och meddelade även att den ökade polisnärvaron kommer att fortsätta.

”Detta gripande kommer att leda till mer aktivitet från våra kommissarier”, sa Neil Basu vid antiterrorpolisen under lördagen.

Under fredagen höjdes Storbritanniens terrorhotnivån i till kritisk , vilket är den högsta och innebär att en terrorattack kan vara nära förestående.

Enligt källor till The Guardian granskas landets terrorhotnivå just nu ”timme för timme” som en följd av utvecklingen i utredningen.

Bomben innehöll ”satans moder”

Bomben, som var gömd i en vit plasttunna, misstänks ha bestått av sprängämnet TATP – även känt som ”satans moder” – och har använts vid flera andra terrordåd runtom i Europa rapporterar brittiska medier.

Enligt bombexperter hade utgången därför kunnat bli betydligt värre om laddningen, som var utrustad med en timer, detonerat helt och hållet.

Det är heller inte klargjort om Parsons Green var det egentliga målet.

