Trump: USA lämnar Parisavtalet – men öppnar för nya förhandlingar

Obama: Trump avvisar framtiden

WASHINGTON. USA lämnar Parisavtalet.

– För att uppfylla min plikt att skydda USA:s medborgare kommer USA att lämna Parisvtalet, meddelade Trump i på en presskonferens under torsdagen.

Samtidigt meddelande Trump att man kommer att påbörja förhandlingarna för att nå ett nytt avtal som är mer fördelaktigt för USA – men att det inte är hela världen om det inte går.

Donald Trump. Foto: Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Rykten om att Trump väntades ta USA ur Parisavtalet mot klimatförändringar kom redan under onsdagen via nyhetssajten Axios .

Vid 21.30-tiden på torsdagskvällen, svensk tid, meddelade presidenten själv sitt beslut på en presskonferens i Vita husets rosenträdgård.

– För att uppfylla min plikt att skydda USA:s medborgare kommer USA att lämna Parisvtalet, meddelade Trump i på presskonferensen.

Samtidigt meddelande Trump att man direkt kommer att påbörja förhandlingarna för att nå ett avtal som är mer fördelaktigt för USA.

– Vi drar oss ur, men ska förhandla för at se om vi kan få ett avtal som är rättvist, säger Trump och säger att Vita huset ska förhandla för att få ett nytt avtal, men att det inte är hela världen om det inte går.

En som var snabb att kritisera beslutet var tidigare president Barack Obama som var den som slöt avtalet i december 2015.

”Med återkallandet av klimatavtalet går Trumpadministrationen nu med i gruppen av en handfull nationer som ”avvisar framtiden”, skriver AP.

Beslutet har mött stark kritik

Beslutet att lämna avtalet har kritiserats hårt av både miljöorganisationer, politiker och företagsledare, och flera högaktade namn har under det senaset dygnet vädjat offentligt att presidenten ska stanna kvar i avtalet.

Bara en timme innan Trump meddelade sitt beslut gick de nordiska statsministrarna ut och krävde att USA inte lämnar Parisavtalet.

”Vi uppmanar dig starkt att visa globalt ledarskap – och att fatta rätt beslut.”

”Detta är väldigt väldigt allvarligt”

På onsdagen sa Sveriges klimatminister Isabella Lövin (MP) att det vore djupt beklagligt om USA bestämmer sig för att dra sig ur Parisavtalet.

Även Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl, och Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace, känner stor oro inför framtiden.

– Det är väldigt, väldigt allvarligt. USA är ju världens näst största utsläppsland och när ett sådant land lämnar ett så viktigt avtal så ger det väldigt tråkiga och allvarliga signaler, säger Sandahl till TT.

– Trump fortsätter att försöka isolera USA, men den globala utvecklingen bort från fossila bränslen och mot säker förnybar energi går inte att stoppa. Resten av världen går framåt när Trump går bakåt, säger Pleym.

Kallat klimathotet en bluff

Själv har Trump tidigare kallat den globala uppvärmningen för en ”bluff”, och både klimatexperter och regeringar i ett flertal länder har varnat för långtgående konsekvenser om ett så stort land som USA väljer att lämna.

Enligt Axios ska Trumps beslut påverkats av ett brev, från 22 republikanska senatorer, inklusive majoritetsledaren Mitch McConnell, som krävde ett uttåg.

Samtidigt har energymyndighetschefen Scott Pruitt och chefsstrategen Steve Bannon varit två av de mest högljudda rösterna för att lämna.

FAKTA Parisavtalet Förhandlades fram i december 2015, och godkändes av 195 länder.

Slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020 och globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras vart femte år med start 2018.

Dessutom ska världens utvecklade länder bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från 2020.

Sedan tillräckligt många länder ratificerat avtalet, däribland USA, trädde det i kraft den 4 november 2016.

Nicaragua och Syrien är de två stater i världen som inte stödjer Parisavtalet. Läs mer

Raderar ut Obamas miljöpolitik

Med beslutet tar Trump nu ett stort kliv mot att radera ut föregångaren Barack Obamas klimatpolitik, samtidigt som USA skickar en tydlig signal mot omvärlden att landet kommer prioritera ekonomi framför klimat.

Under president Barack Obama intog USA en mer aktiv roll i det globala arbetet för att stoppa klimatförändringarna, medan Trump har aviserat att han ska ta tillbaka flera av Obamas viktigaste reformer på miljöområdet.

Inte bara negativt att USA lämnar

Flera experter menar dock att USA:s utträde inte helt behöver vara till ondo då avtalet – som i sig inte är bindande – baseras på att varje land ger löften om åtgärder för att sänka sina utsläpp. Och om USA under Trumps ledning ändå inte tänkt leva upp till löftena som Obamaregeringen gett, utan bara lägga in sitt veto vid varje samtal, kan ett fortsatt amerikanskt deltagande försvaga hela avtalet, skriver tech-redaktören Robinson Meyer i The Atlantic.

Även miljöpolicyexperten Luke Kemp skriver i The Conversation att ”USA och Trumpregeringen kan göra mer skada inuti avtalet än utanför det”.

Andra länder kommer kliva fram

Flera amerikanska experter har även konstaterat att den som i långa loppet förlorar mest på att lämna Parisavtalet är just USA.

Även Christian Azar, professor i hållbara energi- och materialsystem på Chalmers i Göteborg, konstaterar att Parisavtalet sannolikt kommer att överleva även utan USA.

– Det är troligt att EU kommer att sätta i gång en diplomatisk kampanj för att hålla Parisavtalet vid liv. Kina kommer nog också vilja hålla det vid liv. Men ska man lösa klimatfrågan är det naturligtvis viktigt att man har en president i USA som vill driva klimatpolitik, säger Azar till TT.

EU och Kina beredda att ta ansvar

På onsdagen meddelade en EU-tjänsteman till nyhetsbyrån AP att både EU och Kina kommer fortsätta att ge sitt ovillkorliga stöd till Parisavtalet , oavsett om Trump drar sig ur, och att planerna på hur parterna kommer att uppfylla sina åtaganden ska presenteras i ett gemensamt uttalande efter ett möte i Bryssel på fredagen.

Även flera borgmästare i delstater i USA, har också sagt att de oavsett Trumps beslut kommer fortsätta arbeta för att minska utsläppen.

Oklart hur snabbt USA kan lämna

Det är dock oklart hur snabbt USA skulle kunna gå ur Parisavtalet.

Till SVT säger Björn-Ola Linnér, professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning på Linköpings universitet, att man kan lämna det tidigast fyra år efter att det ratificerades. Men andra källor uppger att om USA väljer att lämna hela FN:s klimatkonvention så kan de vara ur avtalet på bara ett år.

