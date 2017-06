Trots polisens insats – hittade inte pedofilmisstänkte idrottstränaren

Fristen för att gripa den pedofilmisstänkte idrottstränaren gick ut vid midnatt mellan söndagen och måndagen.

Nu är brotten preskriberade.

– Det känns som ett nederlag, men vi har jobbat hårt utefter förutsättningarna, säger spaningsledaren för polisen Stockholm Syd.





Polisen jagade den pedofilmisstänkte idrottstränaren in i det sista.

Aftonbladet pratade med spaningsledaren strax efter midnatt 12 juni, då fristen att fånga honom gått ut.

– Negativt. Dessvärre. Ingen träff på den häktade i sin utevaro.

Han är besviken.

– Ja, vad ska man säga. Det är väl som alltid när man gör en yrkesmässig och personlig insats. Man bli engagerad, säger spaningsledaren.

Polisen vädjade om allmänhetens hjälp för att hitta mannen som misstänktes för att ha grovt sexuellt utnyttjat en underårig flicka som han var både lärare och tränare åt. Mannen höll sig undan och polisen kämpade mot klockan.

Sedan i fredags bedömer spaningsledaren att de fått in mellan 30 och 40 tips, som bland annat pekade mot adresser på Södermalm i Stockholm .

Men där kammade man noll.

– Vi har gjort allt, eller så pass mycket att vi kan känna oss trygga med att vi försökt. Jag tycker att vi kan sova gott. Den här personen har all anledning att inte kunna göra det, givet åtalet, säger polisens spaningsledare.

Preskriberades vid midnatt

De senaste två veckorna har polisen gjort tillslag på flera ställen i Sverige.

– Det rör sig om tätbebyggda områden, villor och sommarstugor, berättar spaningsledaren vid polisområde Stockholm syd för Aftonbladet.

Polisen hade särskilt avsatta resurser i tjänst under söndagen.

– Vi gör en insats på det här in i det sista. Vi är beroende av att få in tips och kommer att agera på dem, sa polisen under dagen.

Sökt på Centralstationen och Arlanda

Det gjordes två insatser under fredagen efter tips om att personer som liknar mannen setts. Dels en insats på Arlanda på ett ankommande flyg och på Centralstationen efter inkommande tips

– I det sista fallet var det en person som är väldigt lik den vi söker.

Men ännu har polisen inte lokaliserat mannen som alltså håller sig gömd.

– Min klient är i kris, hon är förtvivlad över situationen. Lyckas inte polisen hitta honom så får hon inte saken prövad i domstol och ingen upprättelse, säger flickans advokat och målsägandebiträde, Susanna Cleve.

Var hennes lärare

Flickan var bara 13 år när hennes tränare började utnyttja henne sexuellt, enligt åtalet.

Mannen har medgett att de haft samlag men hävdar att det skedde först efter att flickan fyllt 15 år.

Eftersom mannen även varit hennes betygsättande lärare i flera ämnen anser åklagaren att flickan varit i en utsatt beroendeställning till honom.

Mannen åtalas därför för tre olika brott : grovt sexuellt utnyttjande av underårig, grovt sexuellt utnyttjande och grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Kom inte till rättegången

När rättegången skulle hållas dök mannen inte upp. Både åklagaren och advokaten Susanna Cleve, flickans målsägandebiträde, begärde att tränaren skulle bli häktad. Domstolen avslog den begäran, och detsamma gjorde Svea hovrätt. Men sedan dess har nya uppgifter kommit fram – och det ledde fram till ett häktningsbeslut.

I slutet av maj konstaterade tingsrätten att det finns flyktfara, vilket är ett häktningsskäl.

”Får hjälp att gömma sig”

Tränaren, som är i 50-årsåldern, är bosatt i Stockholms län och håller sig aktivt undan med hjälp av familj och vänner, anser åklagaren.

Vid spaning mot mannens hemadress den 23 maj kunde poliserna se hur hur en man åkte därifrån.

– Där blir personen stoppad och då visar det sig att personen är den misstänktes bror. Poliserna tycker att han beter sig nervöst, men han säger att han inte vet var den misstänkte befinner sig.

Dagen efter fortsatte polisen att leta i ett sommarstugeområde i samma trakt och fick då bekräftat att idrottstränaren bott i en stuga där fram tills helt nyligen.

Kan snart jobba som lärare igen

För polisens spanare är det nu en kamp mot klockan. Om mannen inte hittas före den 12 juni kommer han att gå fri. Advokat Susanna Cleve påpekar att han då kommer han ha ett rent straffregister och är fri att söka ny lärarjobb – förutom att han slipper fängelse och skadestånd.

– Vi vet att han har sökt jobb och arbetat som tränare under våren, säger Susanna Cleve.

Den som har tips om tränaren kan kontakta polisen på deras särskilda tipstelefon 010–5635540

Aftonbladet har sökt mannens advokat.

FAKTA Preskriptionstider – så säger lagen Straff kan inte utdömas med mindre att den misstänkte häktas eller fått ta del av åtalet inom: 2 år om brottet kan ge högst ett års fängelse,

5 år om brottet kan ge högst två års fängelse,

10 år om brottet kan ge högst åtta års fängelse,

15 år om brottet kan ge över åtta års fängelse,

25 år om brottet kan ge livstids fängelse. Källa: Brottsbalken 35:1 Läs mer

LÄS OCKSÅ Idrottstränaren häktad i sin frånvaro