Växelproblem sinkar tågtrafiken utanför Stockholm

Tågtrafiken söder om Stockholm kommer att fördröjas under fredagsförmiddagen, meddelar Trafikverket.

På grund av ett växelfel vid stationen Stockholm Södra kommer man tvingas halvera trafiken – fram till ungefär lunchtid.

Problemen drabbar både pendel- och fjärrtågstrafiken.

Det gäller alla pendeltåg som går via Stockholm C (sträckorna Södertälje–Märsta/Uppsala och Nynäshamn–Bålsta). För fjärrtågen är det tåg som går via Södertälje och Katrineholm.

Trafikverket uppmanar resenärer att kontakta respektive järnvägsföretag för information om förseningar eller eventuell ersättningstrafik.

