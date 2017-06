’Corbyn är inte det monster han utmålas som’





NORTH ISLINGTON, LONDON. Från disken på sitt enkla snabbmatshak ser Mehmet Cocelli labourledaren Jeremy Corbyn nästan dagligen.

– Jag ser honom promenera förbi eller cykla. Han verkar vara en väldigt bra kille. Jag tänker rösta på honom.



Mehmet Cocelli har bott i England i snart 30 år men hans engelska är långtifrån fulländad. Ibland måste 15-årige sonen Baran tolka.

Famous Café ligger bara hundra meter från Corbyns port. Så här sent på eftermiddagen är det glest mellan gästerna.

Labourledaren och den tidigare så gott som uträknade utmanaren till att flytta in i Nr 10 Downing Street bor på en enkel gata med typiska brittiska tvåvåningshus som sitter ihop. I fönstren till hans hus sitter tre separata skyltar med uppmaningen att rösta på Jeremy Corbyn .

Han är väldigt populär här i sin valkrets North Islington, hemvist för många Arsenal-supportrar.

Särskilt populär är Corbyn bland ungdomar. Inte minst sedan partiet lovat att slopa avgifterna på landets universitet. En extremt dyr reform som gjort att de konservativa hånar Corbyn för att ha ”ett pengaträd” som har ruskar på för att betala för sina vidlyftiga förslag.

Älskar Corbyn

Det biter dock inte på Roger Duffy, 30. En lång kille i grå munjakca och smala byxor.

– Jag älskar Corbyn, säger han medan hans röst nästan dränks av en förbipasserande polisbil med sirenerna på full hals. Han bryr sig verkligen om sina väljare.

Duffy berättar en historia om hur en äldre dam i området skrev ett brev till sin parlamentsledamot Corbyn om hur hon frös i sin våning därför att den var så dåligt isolerad.

– Så fort Corbyn fick brevet åkte han hem till kvinnan och krälade själv runt på golvet för att se varifrån draget kom och vad som kunde göras åt det, berättar Duffy. Det är sådan han är.

Inte alla skulle hålla med om den beskrivningen. Under snart två år har Corbyn utsatts för ett ständigt krypskytte av folk inom det egna partiet som anser att med honom vid rodret har labour intre en chans att komma tillbaka till regerringsmakten. Han är helt enkelt för extrem.

Konstanta attacker

Främsta skälet till att Corbyn blev vald var att partimedlemmarna fick utse ledaren den här gången snarare än eliten inom partiet. Detta efter att Ed Milliband gjort ett så uselt val 2015.

Roger Duffy har svårt att förstå den interna kritiken mot Corbyn för att han står för långt till vänster.

– Han är radikal jämfört med de som ledde partiet före honom men inte jämfört med det ursprungliga labour. Sen förlorade partiet sin själ. De senaste två åren har han fått utstå konstanta attacker. Men nu under valrörelsen har han lyckats visa att han inte är det monster som många utmålar honom som.

Populariteten bland ungdomar förklarar Duffy med att Corbyn verkligen vill förändra samhället i grunden.

– Vi behöver inte ha dagens skitsamhälle där de rika bara blir rikare och de fattiga fattigare.

Ute och cyklar

Melissa Edwards brukar ibland se Corbyn när han är ute med sin cykel. Något som blir allt ovanligare eftersom säkerhetsfolket inte är särskilt förtjusta i transportmedlet.

– Jag tycker han är fantastisk, säger hon. Han får definitivt min röst. Han har sina principer och dem håller han på. Han är verkligen äkta labour.

Hon plockar ur lurarna ur öronen så hon bättre ska höra mina frågor.

Det faktum att labour inte går till val på att stoppa brexit har hon full förståelse för.

– Brittiska folket har sagt sitt. Det är inte mycket vi kan göra även om jag själv är väldigt mycket mot brexit. Nu gäller det att göra det bästa av en svår situation.

Slagen på förhand

När May utlyste nyval för sex veckor sedan ansågs Corbyn slagen på förhand. Det spekulerades till och med i att han skulle tvingas att avgå efter valet.

Men på grund av flera misstag av May i valrörelsens slutskede och på att Corbyns budskap om mer jämlikhet plötsligt verkar falla i god jord så har han enligt opinionsmätningarna knappat in rejält. Även om de flesta fortfarande ger May segern.

Men Mehmet Cocelli har inte gett upp. Han har röstat på labour i varje val sedan han flyttade till England. Han gillar Corbyn bättre än föregångaren Tony Blair.

Faktum är att labour under Corbyn mycket väl kan göra ett bättre val än under Milliband för två år sedan.

