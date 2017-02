God morgon! Det här hände medan du sov

Melloskrällen: Storfavoriten Loreen till i Andra chansen

Loreen har satsat stort på sin comeback i Melodifestivalen.

Resultatshowen blev en nervpärs och hon gick till Andra chansen.

– Det är klart att man gärna kommit till final, säger hon.

Man skjuten i Rissne

En man opererades i natt efter att ha blivit skjuten sent på lördagskvällen. Var brottet inträffade är oklart – men mannen hittades skottskadad i Rissne centrum, strax norr om Stockholm.

Polisen rubricerar händelsen som försök till mord.

Enligt uppgift till Aftonbladet är mannen skjuten i ansiktet.

Bil körde in i folkmassa i New Orleans – flera skadade

Firandet av Mardi Gras i New Orleans höll på för fullt när en bil plötsligt körde in i en folkmassa som tittade på paraden.

Minst 21 människor är skadade, skriver The New Orleans Advocate .

– Föraren verkade helt borta, säger ögonvittnet Kourtney McKinnis till tidningen.

Misstaget höll på att kosta Bahar Pars Oscarsfesten

Donald Trump-beslut och biljettbråk.

I det längsta var det oklart om Bahar Pars skulle kunna ta sig till Oscarsgalan.

När hon äntligen fick klartecken höll hon själv på att sabotera drömresan.

– Jag glömde passet, säger hon och skrattar generat.

Trump nobbar middag med media

President Trump lämnade återbud till media-middagen via Twitter.

Senast en president uteblev var Ronald Reagan – när han blivit skjuten.

Kristians gör succé: ”Upplev 90 vidriga kilometer”

Kristian Andersson, från Kungälv, har åkt Vasaloppet fyra gånger. Men i år fick han nog och sålde sin biljett, med en minst sagt annorlunda annons.

– Det verkade inte som att det var så hypat i år och jag förstod ju att jag skulle vara tvungen att sticka ut för att få den såld, säger han.

