Ulla-Britt, 80, fick dyr teleräkning – ministern rasar

Ulla-Britt Andersson och Per Bolund (MP). Foto: Aftonbladet, TT

Ulla-Britt Andersson, 80, känner sig lurad på 10 000 kronor av en hetsig telefonförsäljare.

Konsumentminister Per Bolund (MP) är upprörd – och kommer föreslå en lagändring.

– Alldeles för många drabbas. Situationen är inte acceptabel, säger Bolund.

Ulla-Britt Andersson, 80, tackade ja till erbjudandet från en påstridig telefonförsäljare – det kom att kosta henne dyrt.

Som Aftonbladet skrev under onsdagen är hon förvirrad och har en god man som bland annat sköter hennes ekonomi. När den gode mannen sade upp abonnemanget några veckor senare kom en svidande faktura.

Hon hade tackat ja till ett abonnemang med 24 månaders bindningstid – och krävdes på närmare 10 000 kronor.

– Jag fick en chock när räkningen kom. Det känns jobbigt, jag har inte särskilt gott ställt utan bara pension, sa hon till Aftonbladet.

Bolund: Inte acceptabelt

Konsumentminister Per Bolund (MP) reagerade när han läste om Ulla-Britt Andersson.

– Jag vet ju att det är alldeles för många som drabbas av det här. Det gör att situationen inte är acceptabel. Här krävs det politiska åtgärder, säger han.

Regeringen kommer att föreslå en lag som innebär att en muntlig bekräftelse från konsumenten inte är tillräckligt för ett bindande avtal.

– Det vi jobbar med nu är att ta fram ett skriftlighetskrav. Det skulle göra till exempel att har man en god man skulle personen kunna titta på ett sådant erbjudande och ta ställning till om det är till konsumentens förmån eller inte, säger Bolund.

Många frågetecken

En utredning om en lagändring har dock legat på regeringens bord en längre tid utan att något förslag tagits till riksdagen.

Varför har det tagit så lång tid med det här förslaget?

– Det har varit omfattande remissvar som kommit in och de har pekat i väldigt olika riktning. Vi har varit tvungna att ta in remissvaren och göra en sammanställning och värdera de synpunkter som kommer in. Det har varit ganska många frågetecken att räta ut under processens gång, säger Per Bolund.

Konsumentministern uppger att man är redo att presentera förslaget inför riksdagen och att det kommer ske ”inom närtid”.

– Där hoppas jag verkligen att riksdagspartierna också ser de här problemen och är beredda att agera. Annars tycker jag att man sviker konsumenterna, säger han.