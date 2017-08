Hongkongflyg fick vända tillbaka – fel på väderradarn

Ett SAS-plan påväg till Hongkong fick vända tillbaka till Arlanda under lördag kväll. Anledningen är att ett fel uppstod på väderradarn.

– Det bedömdes inte lämpligt att fortsätta eftersom det är viktigt att kunna hålla koll på väderfenomen, säger Anna Kansell, på SAS pressjour.

Hongkongresenärerna hade hunnit till Finland när cockpit fick en indikation på att något inte stod rätt till med väderradarn. Planet som befann sig över Helsingfors vände då tillbaka till Arlanda.

– Det bedömdes inte lämpligt att fortsätta. Det är viktigt att kunna ha tillgång till väderfenomen, till exempel åskväder som ju är vanliga i Asien, säger Anna Kansell på SAS pressjour.

SAS ser över andra lösningar

Planet landade säkert vid 21.30 på Arlanda igen och nu ser SAS över möjligheterna att sätta in ett extraflyg under morgondagen, alternativt boka om passagerarna till andra avgångar under söndagen.

– De kommer tyvärr inte att komma iväg ikväll och vi beklagar givetvis olägenheten, säger Anna Kansell.