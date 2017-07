Stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn - ingen prognos

Det är just nu stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn

Inga Öresundståg går därför mellan Malmö C och Köpenhamn H.

Problemet beror på ett signalfel på den danska sidan.

I nuläget finns ingen prognos när tågtrafiken kan gå enligt tidtabell igen uppger Trafikverket.

Bussar kommer att ersätta tågtrafiken mellan Malmö C-CPH Airport-Malmö C. Resande mellan Malmö C- Hyllie-Malmö C hänvisas till Pågatåg.

Orsaken är ett signalfel vid Köpenhamns flygplats.