Efter Mosul - här fortsätter striden mot Islamiska staten

Den irakiska armén har utropat sig till segrare i striden mot IS i Mosul.

Men på flera platser i Irak och i grannlandet Syrien finns terrorgruppen kvar.

Här är fem platser där kriget mot IS pågår.

Före och efter: IS-kontrollerade områden 2016 – nu

RAQQA

I terrorgruppens viktigaste stad i Syrien , Raqqa , strider just nu den USA-stödda milisen SDF, en allians mellan kurder, kristna och sunniaraber för att ta kontroll över staden. Enligt FN ska 50 000 civila befinna sig i Raqqa, som en gång i tiden hade omkring 250 000 invånare. IS-medlemmar sägs ha retirerat från staden sedan SDF började strida där i juni och enligt amerikansk militär har man nu kontroll över 20 procent av staden. Omkring 2 000 stridande för IS ska finnas kvar i området.

Striden står inte bara om staden utan hela provinsen Raqqa, och även den syriska armén befinner sig i området. I helgen tog armén kontrollen över ett oljerikt territorium i norr med hjälp av ryskt flygunderstöd.

DEIR EZZOR

Sedan striderna hårdnat i Raqqa sägs IS ha förflyttat sina stridande till den syriska Deir Ezzor-provinsen. Staden vid samma namn har oftast kontrollerats av regimen under kriget, men belägrats av IS ett flertal gånger sedan 2014. Enligt Washington Post ska den just nu vara nästintill helt kontrollerad av IS. Pentagon uppger att det finns ”tusentals” stridande för IS i Deir Ezzor-området.

Dessutom håller IS kontrollen över närliggande städer i provinsen, som Mayadeen och Abu Kamal. Det som komplicerar striderna i Deir Ezzor är att den syriska armén, med stöd av iranska miliser, anfaller från väster och att den USA-stödda SDF-milisen kontrollerar områden norr om staden. Alla sägs vilja ha makt över den oljerika provinsen .

AL QAIM

Gränsar till syriska Abu Kamal på den irakiska sidan och beskrivs som den enda del av Anbarprovinsen i Irak som fortfarande kontrolleras av IS. Hit ska flera av terrorsektens ledande figurer ha retirerat, bland annat har det talats om att IS-ledaren Abu Bakr al Baghdadi kan gömma sig i gränsområdet . Omkring 1 000 stridande IS-terrorister ska finnas i al Qaim, enligt Pentagon.

Den irakiska armén lär leda striden från sin sida och sedan samarbeta med den starkaste parten från den syriska sidan när man närmar sig gränsen, enligt Washington Post. Pentagontalesmannen Jeff Davis sa i måndags att al Qaim, Tal Afar och Hawija är tre stora områden på den amerikanska militärens ”att göra”-lista i striden mot IS.

TAL AFAR

Ligger väster om Mosul och sägs vara nästa stridsfront mot IS i Irak. Enligt al Arabiya kan striden inledas i början av augusti, och flera irakiska styrkor ska stå redo för premiärministern Haider al-Abadis order. 700 stridande för IS ska finnas i Tal Afar, enligt Pentagon.

Tal Afar är ett av IS starkare fästen i Irak, och samtidigt är staden en av få platser i nordvästra Irak som haft en stor andel shiamuslimsk befolkning, turkmener . Den är just nu omringad av shiamiliser och det är därför troligt, enligt al Arabiya, att det kan bli en av dessa miliser som får ordern om att leda en offensiv.

HAWIJA

Sydväst om den kurdisk-kontrollerade staden Kirkuk i Irak ligger Hawija, som beskrivs som IS östra territorium. Staden hamnade under IS kontroll tidigt under 2014, och experter har varnat för att den kan komma att bli en ny huvudstad för IS efter Mosul och Raqqa. Pentagon bedömer att det finns 1 000 IS-krigare i Hawija.

Frågan är vem som ska vara ledande i striden mot IS i Hawija. Kurdiska peshmergastyrkor omringar staden på tre fronter, och söderut finns den irakiska armén. Enligt den kurdiska nyhetssajten Rudaw lär striden om Hawija ske efter striden om Tal Afar.

