Våg av självmordsattacker stoppades i Mosul – IS territorium krymper allt mer

Flera självmordsattacker riktade mot ett område utanför den gamla staden i Mosul ska ha stoppats av irakiska styrkor på söndagen, uppger Reuters med hänvisning till den irakiska militären.

IS territorium krymper allt mer och stora delar av stadens befolkning kunde på söndagen påbörja firandet av fastemånadens slut – fria från terrorsektens förbud och restriktioner.











I höstas inleddes den irakiska offensiven mot Islamiska staten i Mosul . Med stöd av en USA -ledd koalition har terrorrörelsen pressats tillbaka. I januari hade den östra delen av staden fritagits och i veckan har IS tryckts samman allt mer på sitt kvarvarande territorium i gamla staden i Mosul. De senaste dagarna har omkring två tredjedelar av området återtagits. Endast 350 IS-krigare, de flesta av dem icke-irakier, bedöms vara kvar enligt irakisk militär.

– 65 till 70 procent av gamla staden har befriats, det är mindre än en kvadratkilometer kvar att återta, säger överstelöjtnant Salam al-Obaidi, enligt TT.

Våg av självmordsattacker stoppades

Tusentals människor har evakuerats de senaste dagarna. Samtidigt uppges hundratals ha dött när de har försökt att fly från stridigheterna, en siffra som mycket väl kan stiga med tanke på att tiotusentals civila tros finnas kvar i IS-kontrollerat område.

I fredags slog självmordsbombare till mitt bland flyende barn och vuxna med flera dödsfall som följd. På söndagen ska flera liknande attacker ha stoppats enligt irakisk militär, uppger Reuters . Enligt ett uttalande från militären stoppades personer med bombbälten när de slog till i ett fattigt område väster om den gamla staden i Mosul.

En pojke i Mosul har fått vatten och kakor av en hjälporganisation under Eid al-fitr, firandet av fastemånadens slut. Foto: REUTERS X00079

Irakiska barn i Mosul leker under firandet av fastemånaden Ramadans avslut. Foto: REUTERS X03717

Barn i Mosul leker under firandet av fastemånaden Ramadans avslut. Foto: REUTERS X03717

Fria att fira fastemånadens slut

När IS intog Mosul för tre år sedan förbjöds flera saker. Dockor förknippades med avgudadyrkan och bomber och kulor användes i räkneexempel under barnens mattelektioner, skriver Reuters. Även festligheterna efter fastemånaden Ramadan förbjöds. På söndagen var det första gången sedan IS intog staden som den befriade delen av befolkningen kunde fira Eid al-fitr.

På bilder från Mosul ses skrattande och lekande barn på gatorna medan vuxna köar för att få vatten och kakor som delas ut av en välgörenhetsorganisation.

Men för många överskuggas firandet av att stadens landmärke, al-Nurimoskén med den lutande minareten, är ödelagd, skriver Reuters. Det var i moskén som IS ledare Abu Bakr al-Baghdadi utropade det så kallade kalifatet sommaren 2014. Men byggnaden sprängdes i bitar av IS när irakiska styrkor närmade sig för snart en vecka sedan. Terrorsekten skyller däremot sprängningen av moskén på USA och uppmanar till hämnd mot västvärlden.

