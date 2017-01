Lastbil fastnade i tunnel

En lastbil har fastnat i en tunnel i centrala Örebro.

Chauffören var chockad efter händelsen men klarade sig utan fysiska skador.

Larmet om olyckan i Rudbeckstunneln i centrala Örebro kom in till Nerikes brandkår klockan 14.29 på onsdagseftermiddagen.

– Det är en kille som har kört där innan med en mindre lastbil. I dag fick han en annan lite större lastbil och tänkte inte på att den inte gick in under taket på tunneln. Hytten gick in men han fastnade med skåpet så att säga, säger Pelle Lindgren, inre befäl på Nerikes brandkår.

Chauffören ska inte ha skadats i olyckan.

– Vi har egentligen inte behövt göra någonting där. Chauffören var chockad men satt inte fast. Han stod utanför lastbilen när vi kom, säger Pelle Lindgren.

Klockan 15 hade Nerikes brandkår lämnat platsen medan polisen var kvar och dirigerade trafiken.

– Det är stopp i tunneln i västlig riktning. Trafiken omleds över rampen på bussgatan. Klockan 15 var bärgare på väg till platsen, säger Jan-Åke Sjöström, vakthavande befäl på polisen i region Bergslagen.