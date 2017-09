Anna rasar mot H&M:s utbud för tjejer och killar

Foto: Hennes & Mauritz online Killtröjor vs. Tjejtröjor

Foto: Anna Boussard/ Privat

När Anna Boussard, 37, skulle köpa kläder till sin 6-åriga dotter på Hennes & Mauritz slogs hon av hur de könade sina kläder och fick nog. Nu bojkottar hon klädjätten för andra företag.

– Första tanken var nog mest att jag blev trött i själen, och att vi borde ha kommit längre än så här år 2017, säger hon.

Det var häromkvällen som Anna scrollade igenom Hennes & Mauritz klädsortiment för barn online och lade märke till att H&M online inte bara delar upp sin barnavdelning, utan även erbjuder starkt stereotypa produkter under respektive kategori.

De tröjor som gick att tillgå under fliken ”pojkar” förmedlade budskap som ”We are the future” och ”Time to go and change the world” medan tröjor under fliken ”flickor” bara fanns med texter som ”Too chic for you” och ”Life is better when you are laughing”.

– Att förutsätta att killar är hårda och tuffa är lika problematiskt som att förutsätta att tjejer är snälla och söta. Ingen vinner på det, varken tjejer eller killar.

Ett öppet brev

Anna skrev ett öppet brev till Hennes & Mauritz på sin blogg där hon frågade varför inte tjejer kan ”create the future” eller ”make some noise”, enligt dem.

”Varför ska inte killar tänka att ”nice is the new cool” eller tänka att livet är roligare bara de skrattar lite? Kom nu inte dragandes med nåt ”men vaddååå det är ju inte så att nån förbjuder dig att köpa en tröja på killavdelningen till din dotter”. För det är inte grejen. (Jag köpte faktiskt just ”Make some noise”-tishan till min dotter, för den delen.) Grejen är vad som signaleras till barnen genom att de olika trycken erbjuds så tydligt på könade avdelningar. Äh, det här är så jävla självklart 2017 att jag inte ens ska behöva skriva ut det. Men tydligen inte för H&M:s produktavdelning” , skrev hon.

– Jag önskar att barnkläder, åtminstone de som riktar sig till förpubertala barn, inte ens behövde separata avdelningar. Så vitt jag vet är barn upp till 10 års ålder helt lika kroppsligt sett. En rosa tröja ska inte behöva vara insvängd i midjan för en 7-åring, dels för att det absolut inte behövs och dels för att det gör att de killar som gillar rosa inte känner att de kan ha tröjan eftersom den så tydligt är av ”tjejmodell”.

”Hopp inför framtiden”

Annas blogginlägg har blivit omtalat och om ingenting ändras snart kommer hon att bojkotta H&M för gott.

– Reaktionerna på inlägget har hittills varit till 99% positiva, så mycket människor som hör av sig och tycker att det är skam på torra land att det ser ut så här. Det ger hopp inför framtiden, säger hon och fortsätter:

– Min dotter har inga problem med att jag handlar från både kill- och tjejavdelning till henne, men kan tänka mig att det blir svårare att göra likadant till min son när han blir större. Om inget förändrats tills dess, det vill säga.

”Vi vill hitta en balans”

I ett mejl till nättidningen Baaam skriver H&M Sveriges presskontakt Petra Buchinger, att frågan är viktig och att de tar till sig feedbacken.

– Med våra barnkollektioner vill vi erbjuda våra kunder ett brett sortiment och stor valfrihet. Vi skapar kollektioner genom att följa omvärldstrender och tendenser samt tittar på försäljningsstatistik som talar om för oss vad våra kunder gillar. Något som gör situationen för H&M lite speciell är att vi finns i 66 stycken länder. Det är många aspekter som spelar in i de beslut vi tar rörande de barnkläder vi säljer, och vi tar tacksamt emot konstruktiv feedback, skriver Petra och fortsätter:

– Men återigen, självklart vill vi hitta en balans mellan att tillfredsställa kundefterfrågan och ta fram sunda värderingar. Att du och andra kunder hör av dig till oss gör att vi internt funderar ett varv till kring dessa frågor. Kunder kan verkligen påverka!