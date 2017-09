Efter Aftonbladets granskning: Slöseri med skattemedel kan bli olagligt

Toppcheferna i Ekerö kommun roar sig med champagne, vin och skotersafari.

Myndighetschefer bjuder på sprit och dricksar bort tusentals kronor på krogen.

Enligt ett moderat förslag kan slöseri som Aftonbladet avslöjade i serien Miljardnotan i framtiden bli olaglig.

- Är man för ovarsam med skattebetalarnas pengar tycker jag det ska vara brottsligt, säger riksdagsledamoten Ida Drougge, M, som har utrett det nya förslaget åt partiledningen.

I morgon presenteras Ida Drougges rapport för moderaternas partisekreterare Anders Edholm. Det handlar om en sammanställning av en rad olika förslag för att minska slöseriet med skattepengar.

Aftonbladet kunde i december förra året avslöja hur offentliga Sverige lägger nästan 5,7 miljarder kronor på representation, kurser och konferenser.

Varje år.

I den stora granskningen Miljardnotan kunde vi avslöja hur chefer på Ekerö kommun festade på skidorter, hur myndighetschefer bjöd privata vänner på fester och hur kända artister hyrdes in till personalfester med sprit.

Allt betalades av skattebetalarna.

– Om det är en tjänsteman som begår fel i sin verksamhetsutövning så tycker jag då att man ska kunna dömas för olika former av brott under tjänstemannaansvaret, säger Ida Drougge.

Hon vill att brottet tjänstefel ska vidgas och även innefatta hantering av offentliga medel.

”Ska utredas i domstol”

Enligt Drougge kan den typen av fall som Aftonbladet tog upp i Miljardnotan bli brottsliga framöver:

– Ja, för i många av de fallen så har man ju tagit beslut i kommunen om att man inte får köpa alkohol över vissa belopp eller över huvud taget för skattebetalarnas pengar.

– Då ska det också utredas i domstol så att den processen är helt transparent för alla, så är det inte i dag, nu utreds det bakom låsta dörrar på kommunhuset av andra kommunchefer.

Föreslår ökad insyn

Rapporten föreslår också ökad insyn i det offentliga Sverige.

"För att synliga skatter ska kunna leda till minskat slöseri behöver medborgaren också kunna granska och följa hur dennes skattepengar används."

Tanken är att digitalisera offentlighetsprincipen så att var och en som önskar kan gå in i databaser hos kommuner och myndigheter och själva hämta fram beslut och kvitton:

"Exempel på detta finns bland annat i Brasilien där man sedan 2004 arbetat framgångsrikt med ökad transparens som ett medel mot korruption. I dag är stat, delstater och kommuner i Brasilien tvingade att i realtid redovisa alla utbetalningar som görs."

Enligt Ida Drougge kan öppen bokföring leda till återhållsamhet eftersom makthavaren vet att alla utgifter blir synliga direkt.

– Det är väldigt jobbigt att bli granskad. Jobbigt men livsviktigt. Så viktigt att det behöver vi enklare, säger hon.

– Troll spricker i solsken. Det här förslaget innebär att politiker och tjänstemän måste tänka efter innan de begår eventuella misstag.

”Vilda Västern”

Rapporten vill också att kommuner får en oberoende revision - eventuellt statlig. Här ska det enligt Drougge också finnas möjlighet att pricka politiker och tjänstemän som missköter sig.

– Kommunerna saknar generellt struktur och ordning för att axla sitt ekonomiska ansvar eller för att upprätthålla en effektiv internkontroll. Där råder närmast rena Vilda Västern, sa förre riksrevisorn Inga-Britt Ahlenius i samband med Aftonbladets granskning Miljardnotan.