Stefan Löfven kommer inte till Almedalen









Stefan Löfven kommer inte att delta i sommarens politikervecka i Almedalen på Gotland.

I stället kommer han att ägna veckan åt att träffa folk ”som kanske aldrig skulle besöka en politikervecka”, skriver statsministern på sin Facebooksida .

– Det verkar som att Socialdemokraterna har bestämt sig för att framställa Stefan Löfven som en folkets man, säger Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin.

Stefan Löfven befinner sig just nu på Sverigeturné. I samband med ett möte i Grängesberg i Dalarna meddelade han under torsdagskvällen att han ställer in sin medverkan på årets politikervecka i Almedalen.

”Jag vill besöka arbetslösa som söker jobb, pensionärer som har svårt att få vardagen att gå ihop, och de som arbetar hårt när så många andra av oss har ledigt. Det är dags att fler viljor från förorter och bruksorter, landsbygd och skärgård, får ta större plats i svensk politik”, skriver Löfven på sin Facebooksida.

”Vill ändra väljarnas bild”

Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Mellin tror att beslutet att skippa Almedalsveckan är ett försök ändra väljarnas bild av Stefan Löfven.

– Det verkar som att Socialdemokraterna har bestämt sig för att framställa Stefan Löfven som en folkets man. Då är det helt rätt att han skippar Almedalen till förmån för att prata med människor som inte bor innanför ringmuren i Visby, säger Lena Mellin i Aftonbladets tv-sändning.

Andersson talar i stället

Hon fortsätter:

– Jag tror att de (Socialdemokraterna) har märkt att de uppfattas som en del av eliten, det som Sverigedemokraterna anklagar alla utom sig själva för att vara. Det är en bild som Socialdemokraterna nu målmedvetet försöker förändra till att vara ett parti som vet hur vanliga människor har det.

I stället för Stefan Löfven kommer finansminister Magdalena Andersson hålla tal under Socialdemokraternas dag i Almedalen.

► Texten uppdateras