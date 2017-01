Åtta gripna för nyårsmassakern i Istanbul





Åtta personer har gripits misstänkta för inblandning i massakern på en nattklubb i Istanbul på nyårsafton.

De åtta har gripits i en stor polisinsats, enligt turkiska CNN . De ska nu sitta häktade i Istanbul .

Några närmare omständigheter kring gripandet är i nuläget inte kända.

Tidigare under måndagen tog terrorsekten IS på sig ansvaret för attacken, där minst 39 personer miste livet. I ett uttalande, som cirkulerar på sociala medier, säger IS att det var ”kalifatets soldater” som genomförde dådet.

Kan ha samband med flygplatsdåd

Det var vid 01.30 på nyårsnatten som en beväpnad man stormade in på nattklubben Reina i Istanbul och sköt slumpmässigt runtomkring sig. Minst 39 personer omkom i attacken, och 69 skadades.

Sedan dess har en intensiv polisjakt pågått efter gärningsmannen. Utredarna misstänker att han har kopplingar till terrorcellen som genomförde en rad attacker mot flygplatsen Ataturk i somras.

▪▪ Artikeln uppdateras.