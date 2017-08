64 döda i Raqqa

64 personer har dödats i strider mellan syriska regimen och IS i Raqqa-provinsen i Syrien, skriver AFP.

Sammandrabbningar mellan IS och den syriska regimen har lett till att 64 stridande har dödats av IS i Raqqa , IS huvudfäste. Enligt Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) har 64 personer dödats inom ett dygn, rapporterar AFP.

Sammandrabbningarna skedde i och med att den syriska militärens offensiv genom Raqqa i norra Syrien mot Deir Ezzor-provinsen, som kontrollerats av IS sedan 2015.

SOHR säger vidare att 38 av de dödade är IS-soldater och 26 tillhörde den syriska militären. Totalt har 145 personer dödats under den pågående offensiven mot Deir Ezzor.