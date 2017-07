God morgon! Det här hände medan du sov

Börja dagen med att snabbt få koll på läget. Här är toppnyheterna från i natt.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN

Kvinna försvann i skogen på svamptur – hittad vid liv

Kvinnan och hennes vän gick från varandra tillfälligt när de plockade svamp i skogen vid Ramvik, norr om Härnösand.

Sedan var kvinnan borta. Polisen letade efter henna med hund och helikopter, och vid 04.25 hittades hon.

– Hon är vid liv. Polisen har tillkallat en ambulans, jag har inga fler detaljer just nu, säger Johan Aittamaa på polisen.

Tronspelet: Eunuck-mys och drakvapen i ”Game of thrones”

Pirater och supervapen.

Och det här är den verkliga betydelsen bakom Aryas kryptiska citat.

Vi går igenom alla frågetecken efter avsnitt två i säsong sju av Game of thrones, ”Stormborn”.

Pia efter ändringarna: ”Jag tar på mig det”

DOETINCHEM/STOCKHOLM. Nymöblerad elva och byten i paus.

Efter chockförlusten mot Italien var det flera som Pia Sundhage var mindre nöjd med.

– De såg inte pigga ut och spelade inte så bra fotboll, säger förbundskaptenen om Kosovare Asllani och Caroline Seger.

– I dag var faktiskt första gången jag kände mig pigg, sen om det var mentalt eller i benen..., svarar Seger.

Foto: Privat/ GUSTAV MÅRTENSSON AFTONBLADET.

Miss Li ramlade av scenen – ner i älven

Risken var uppenbar – men artisten Miss Li kunde inte motstå att hålla konsert på en flotte i Skellefteälven.

I ett inspirerat ögonblick ställde hon sig på pianot, tappade balansen – och tog ett dopp.

Genomblöt tog hon sig upp och fortsatte spelningen.

”Vad gör man inte för 15 000 jublande och härliga människor. The show must go on”, skriver Miss Li i ett meddelande till Nöjesbladet.

Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYR≈N

Äldre man rånad – då ingrep två flickor

I söndags gav sig tre till fyra ungdomar på en äldre man och stal hans halskedja.

Nu söker polisen i Örebro två flickor som ingrep under incidenten.

