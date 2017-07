Ödesvecka för Trump – sonen och svärsonen frågas ut

Kommande vecka blir dramatisk för president Donald Trump.

Sonen Donald Trump Jr., svärsonen Jared Kushner samt tidigare kampanjchefen Paul Manafort frågas ut av senaten om de påstådda kopplingarna till Ryssland.

Att förhören sker bakom stängda dörrar kritiseras.

– Det är inte bra nog, säger den demokratiske senatorn Al Franken.











Äldste presidentsonen Donald Trump Jr. och Paul Manafort frågas ut av den amerikanska senatens justitieutskott på onsdag. De två männen har gått med på att vittna och lämna över dokument frivilligt – efter att ha förhandlat fram en kompromiss om att få göra det bakom stängda dörrar och inte under ed, enligt CNN .

Senatorn Al Franken, som sitter i justitieutskottet för Demokraterna, kritiserar uppgörelsen.

– Det är inte bra nog. Jag visste inte att det inte skulle vara under ed. Det borde vara under ed, säger han i CNN:s ”State of the Union” på söndagen.

”Brott att ljuga ... oavsett”

Justitieutskottet ordförande Chuck Grassley skriver på Twitter att ”det är ett brott att ljuga inför kongressen oavsett om Trump Jr. är under ed eller inte”.

Ämnet för utfrågningarna är det möte som Trump Jr. och Manafort hade i Trump Tower i New York i juni förra året med bland annat en rysk advokat som utlovat känslig information om Hillary Clinton.

Donald Trump Jr. har själv twittrat ut en mejlkonversation från när mötet planerades.

Al Franken förklarar att han bland annat vill fråga Donald Trump Jr. och Paul Manafort om de ”haft andra möten med ryssar”.

Utfrågningarna är inplanerade till på onsdag.

Kushner frågas ut två gånger

Även president Donald Trumps svärson och rådgivare Jared Kushner – som också deltog på Rysslandsmötet i Trump Tower 2016 – kommer att frågas ut i veckan, både på måndagen och tisdagen.

Det första mötet är med senatens underrättelseutskott, det andra i Representanthusets underrättelseutskott på tisdag. Båda sker bakom stängda dörrar.

Pågående FBI-utredning

Jared Kushner utreds också för andra kontakter med Ryssland och uppges vara föremål för en pågående FBI-utredning. Enligt uppgifter misstänks han bland annat ha försökt att upprätta en hemlig kommunikationskanal med Kreml.

Efter att det blev känt att han deltog på mötet tillsammans med Donald Trump Jr. har flera demokrater krävt att hans förlorar sin säkerhetsklassning i Vita huset.

