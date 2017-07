Som att behagligt bli överkörd av en bulldozer

Namn : Karin Laserow

Ålder : 67

Bor : Brandstad

Yrke : Antikvitetshandlare medmera

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

Skrytkvot ++++

skvallervärde +++

känslostyrka +++

humornivå ++

åh-fan-faktor +

Första meningen :

"Jag är en kvinna i tiden"

Sista meningen :

"Life is a never ending story and there is always a new day dawning"

3 typiska låtval :

Gloria Gaynor, "I will survive"

Gunilla Backman & Nina Lundseie, "Kan man ha en solkatt i en bur"

Whoopi Goldberg, "Ain´t no mountain high enough"