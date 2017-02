Brakförlust för Postnord – planerar stora nedskärningar

Brev- och paketleverantören Postnord redovisar en förlust på 1 012 miljoner kronor före skatt för fjärde kvartalet 2016.

Det kan jämföras med förlusten på 304 miljoner kronor motsvarande kvartalet ett år tidigare.

Samtidigt planerar Postnord även kraftiga nedskärningar i personalstyrkan.

Brev- och paketleverantören Postnord har stora lönsamhetsproblem, särskilt i Danmark, där brevvolymerna fortsätter rasa.

Under fredagen redovisade Postnord en brakförlust på 1 012 miljoner kronor före skatt för fjärde kvartalet 2016. Det kan jämföras med förlusten på 304 miljoner kronor motsvarande kvartalet ett år tidigare.

Omsättningen för det statligt ägda bolaget sjönk med en procent till 10 355 miljoner kronor.

Kraftiga nedskärningar att vänta

Samtidigt planeras en ny produktionsmodell, som innebär kraftiga nedskärningar i personalstyrkan.

”Den snabba digitaliseringen har medfört en dramatiskt negativ volym- och resultatutveckling för den danska verksamheten. Beslut har fattats att införa en ny och för framtiden finansiellt hållbar produktionsmodell”, skriver Håkan Ericsson, Postnords vd, i en kommentar i bokslutsrapporten.

Exakt hur många anställda som kommer att beröras framgår inte av bokslutet.

”Den nya produktionsmodellen beräknas medföra en kraftig minskning av antalet medarbetare under en period av flera år samtidigt som stora delar av infrastrukturen för brevverksamheten kan avvecklas”, skriver Postnord.

Enligt Postnord är nedgången för brev befordrade över natten fortsatt stor i Danmark och nedgången sedan år 2000 ligger på 90 procent.

Flera år att ställa om

Den omställning som nu planeras kommer ta flera år att genomföra och kommer att medföra stora omställningskostnader och förluster, enligt vd:n Håkan Ericsson.

”Vår omställning är nödvändig för att skapa god lönsamhet i den växande och strategiskt mycket viktiga logistikaffären. Det är särskilt viktigt i det konsumentorienterade segmentet som främst drivs av den kraftigt växande e-handeln.”, skriver Ericsson i en skriftlig kommentar.

Med hänsyn till bolagets resultat och fortsatta omställningsbehov, föreslår styrelsen även att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2016.

”Resulterade i vissa kvalitetsproblem”

I bokslutsrapporten kommenterar Postnord även sommarens och höstens situation, som skapade kaos i postutdelningen runtom i Sverige.

”De kraftfulla åtgärder som genomfördes under 2015 för att anpassa verksamheten i Sverige och Danmark resulterade i vissa kvalitetsproblem. Under sommaren och hösten 2016 blev också vår kvalitet, framför allt i Sverige föremål för granskning av såväl myndigheter som media och ägare. Vår kvalitet har under andra halvåret 2016 stärkts och ligger på en generellt god nivå även om det fortfarande finns förbättringsområden.”