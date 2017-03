Domare avgår – efter fråga i våldtäktsmål

Nu har domaren avgått efter kritikerstormen. Foto: Sean Kilpatrick / TT / NTB Scanpix

En federal kanadensisk domare avgår efter kritikerstormen mot honom. I ett våldtäktsmål frågade han en kvinna ”varför hon inte höll ihop sina knän”, skriver The Guardian .

På torsdagen meddelade den federala domaren Robin Camp i Kanada att han avgår. Detta efter kritiken han fick för sitt beteende under ett våldtäktsmål.

– Jag vill framföra min uppriktiga ursäkt till alla som skadades av mina kommentarer, säger han i ett uttalande.

Det var under en rättegång år 2014 som han skapade stora rubriker runt om i världen. Anledningen var att han under rättegången frågat den 19-åriga målsägande upprepande gånger varför hon inte gjort mer för att förhindra den påstådda våldtäkten. ”Varför kunde du inte bara hålla ihop dina knän” var en av frågorna. Senare sa han att ”sex och smärta ibland hör ihop”.

Under rättegången ska han dessutom frågat varför hon inte sjunkit ”ned till handfatets botten så att han inte kunde tränga in i henne” – när hon berättade att våldtäkten begåtts i badrummets handfat. Han frikände sedan den åtalade mannen, skriver The Guardian.

”Har underminerat allmänhetens förtroende”

Det var i september som utredningen mot honom inleddes. Och på torsdagen uppmanade 19 av 23 domare som utgör landets rättsliga råd Kanadas justitieminister att avskeda domaren – som då valde att avgå. Bland annat anser de att hans uppförande ”allvarligt underminerar allmänhetens förtroende för domarkåren”.

Sedan det rättsliga rådet bildades år 1971 har tre domare tvingats avgå på deras inrådan, skriver The Guardian.