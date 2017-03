”Terrorcell” stoppad – tänkte spränga Rialtobron i Venedig

Tre män och en minderårig person har gripits i Venedig.

Italiensk polis uppger att gruppen planerat att spränga den ikoniska Rialtobron.

– ”Sätt en bomb under Rialto och du far rakt in i himlen” uppger en av de misstänkta i avlyssnade samtal, säger åklagare Adelchi d'Ippolito.





Italienska åklagare uppger på torsdagen att de stoppat ett misstänkt terrordåd i den historiska staden Venedig , enligt AFP .

Gärningsmännen ska ha planerat att spränga Rialtobron – den äldsta av de tre broarna över Canal Grande.

Tre män från Kosovo och en oidentifierad minderårig person har gripits uppger åklagare Adelchi d'Ippolito, enligt AFP. Han uppger att myndigheterna bland sina bevis mot de misstänkta männen har avlyssnade telefonsamtal.

– ”Med alla otrogna i Venedig, sätt en bomb under Rialto och du far rakt in i himlen” uppger en av de misstänkta i avlyssnade samtal, säger åklagaren.

– Det var en av de mest oroande konversationerna vi har avlyssnat.

Gruppen som nu gripits ska ha funnits på polisens radar sedan förra året och genomgått ”religiös radikalisering” enligt myndigheterna.

Åklagaren uppger att de fyra under tiden de övervakats talat om gå från ”planering till agerande”. De ska också ha påbörjat försök med att framställa sprängämnen.

Venedig grundades på 400-talet och den unika staden besöks årligen av drygt 20 miljoner turister.

LÄS OCKSÅ Forskaren: Därför har Sverige inte drabbats av en storskalig attack

LÄS OCKSÅ Här är blodigaste terrorattentaten i Europa – på två år