Så rika är Trumps medarbetare

Nya dokument har släppts - uppges vara rikaste president-staben någonsin

WASHINGTON. Ivanka Trump och Jared Kushner är miljardärer, Steve Bannon drog in 1,7 miljoner kronor från högernationalistiska sajten Breitbart och Kellyanne Conway äger tobaksaktier.

Vita huset har släppt tusentals dokument som visar hur rika Donald Trumps närmaste medarbetare är.

Presidenten själv och vicepresident Mike Pence behöver inte offentliggöra sina finanser förrän nästa år. Men sent på fredagskvällen släppte Vita huset uppgifter för omkring 180 av Trumps topptjänstemän i Vita huset.

Nu beskrivs Donald Trumps medarbetare som den rikaste president-staben någonsin.

Donald Trumps pressekreterare Sean Spicer valde en lite annan formulering under sitt möte med pressen i fredags:

– Presidenten har plockat in många personer i sin administration som har varit mycket välsignade och väldigt framgångsrika i det här landet och som har gett upp mycket genom att göra sig av med sina tillgångar för att kliva in i regeringen, sa han.

Trumps svärson Jared Kushner och dotter Ivanka Trump på en gala i New York i maj 2016 Foto: Evan Agostini / AP / TT Nyhetsbyrån

Jared Kushner och Ivanka Trump miljardärer

Nyhetsbyrån AP har gått igenom de tusentals dokumenten och beräknat Trumps dotter Ivanka Trumps och svärsonen Jared Kushners förmögenhet till 240 miljoner dollar, motsvarande över 2,1 miljarder kronor. New York Times beräknar att deras fastighetsinnehav och andra tillgångar kan vara värda så mycket som 740 miljoner dollar, över 6,6 miljarder kronor.

Efter att pappa Donald vann valet avgick Ivanka och maken från alla sina chefspositioner och sålde tillgångar i 58 bolag. Bland annat sålde Kushner sin andel i en skyskrapa på Manhattan till en stiftelse som styrs av hans mamma. Men paret har behållit det mesta av sitt fastighetsimperium.

Bland annat äger Ivanka Trump fortfarande en andel i Trump International Hotel, ett nybyggt lyxhotell runt hörnet från Vita huset i Washington. Ägandet har lett till protester från etikexperter utifrån att utländska digniteter skulle kunna bosätta sig på hotellet för att hålla sig väl med Trump.

Steve Bannon, Donald Trumps chefsstrateg och före detta vd för högernationalistiska sajten Breitbart Foto: Evan Vucci / AP / TT Nyhetsbyrån

Chefsstrategens bolag värt över 200 miljoner kronor

Donald Trumps chefsstrateg Steve Bannon har redovisat tillgångar värda mellan 13 och 56 miljoner dollar, motsvarande mellan 116 och 500 miljoner kronor, enligt AP.

Bara Bannons politiska konsultbolag kan vara värt så mycket som 223 miljoner kronor.

Bannon har också redovisat att han förra året tjänade 200 000 dollar, 1,7 miljoner kronor, som vd för den högernationalistiska sajten Breitbart, innan han avgick för att börja arbeta för Trumps kampanj.

Gary Cohn, Trumps ekonomiska rådgivare, här under en paneldiskussion 2015. Foto: Laurent Gillieron / AP / TT Nyhetsbyrån

Förra bankchefen fick 350 miljoner i lön

Gary Cohn är en av de rikaste av Trumps medarbetare, med en förmögenhet som New York Times beräknar till mellan 252 och 611 miljoner dollar, 2,2 till 5,4 miljarder kronor.

Han avgick från en chefsposition hos investmentbanken Goldman Sachs för att bli Donald Trumps ekonomiska rådgivare.

Enligt nyhetsbyrån AP ska han ha tjänat minst 40 miljoner dollar, 357 miljoner kronor, som anställd på banken om man räknar ihop lön, bonusar, räntor och aktieutdelningar. Ungefär hälften av summan är i form av aktier, som han enligt Vita huset håller på att sälja av.

Kellyanne Conway utanför Trump Tower i New York under presidentvalskampanjen Foto: Pontus Orre

Conway har sina pengar på banken – eller i kontanter

Kellyanne Conway , Trumps kampanjchef som nu utsetts till hans rådgivare i Vita huset, är god för 40 miljoner dollar, motsvarande 357 miljoner kronor.

Under 2016 drog Kellyanne Conway in över 800 000 dollar, 7,1 miljoner kronor, i lön från sitt eget politiska konsultbolag The polling company/WomanTrend.

En stor del av sin förmögenhet har hon i kontanter eller på olika bankkonton, med största sannolikhet för att hon blev tvungen att sälja av de flesta av sina investeringar innan hon tog jobbet i Vita huset, uppger nyhetsbyrån AP .

Men hon äger fortfarande aktier i bland annat läkemedelsföretaget Pfizer, tobaksbolagen Altria och Philip Morris och livsmedelsföretagen Kraft Heinz och Mondelez.

Pressekreteraren Sean Spicer vid sin dagliga presstråff i Vita huset Foto: Evan Vucci / AP / TT Nyhetsbyrån

Pressekreteraren äger hyresfastigheter

Pressekreteraren Sean Spicer tjänade 265 000 dollar, drygt 2,3 miljoner kronor förra året. Nästan allt var lön från det republikanska partiet för hans roll som chefstrateg och kommunikationsdirektör för partiet.

Enligt Forbes uppger Spicer i dokumenten att han tillsammans med sin fru har en förmögenhet på minst 4,15 miljoner dollar, 37 miljoner kronor, där han bland annat är delägare i tre hyresfastigheter i Rhode Island. Han äger också aktier i både Coca Cola och Mc Donalds, enligt New York Times .

Reince Priebus, Vita husets stabschef, under Republikanernas kongress 2016 Foto: J. Scott Applewhite / AP / TT Nyhetsbyrån

Stabschefens miljonlön från partiet

Reince Priebus , som nu är Vita husets stabschef, fick 500 000 dollar, drygt 4,4 miljoner kronor i lön och bonusar från Republikanska partiet förra året. Han tjänade också minst 750 000 dollar, 6,7 miljoner kronor från eget kapital och utdelning från advokatfirman Michael Best & Friedrich, enligt AP.

Hög lön – trots sin ålder

Julia Hahn , tidigare reporter på Breitbart och nu chefsstrategen Steve Bannons högra hand i Vita huset har tillgångar på upp till 2,3 miljoner dollar, 20 miljoner kronor. Under ett och ett halvt år på den högernationalistiska sajten tjänade hon motsvarande en miljon kronor. Julia Hahn är 25 år gammal.

Omarosa Manigault längst till höger intill boxningspromotorn Don King, under ett av Trumps valtal 2016 Foto: Evan Vucci / AP / TT Nyhetsbyrån

Fick brudklänning för 200 000 från tv-show

Omarosa Manigault tävlade i den första säsongen av Trumps dokusåpa ”The apprentice” 2004 och har nu fått jobb i Vita huset.

Men hon tycks inte ha haft något fast arbete de senaste åren, enligt de dokument som Vita huset nu släppt om administrationens finansiella tillgångar.

Förutom lönen från Trumps presidentvalskampanj på 46 000 dollar, 410 000 kronor är den största posten de senaste åren från hennes medverkan i bröllopsdokusåpan ”Say yes to the dress”.

Där ska hon ha fått en brudklänning, slöja och andra accessoarer värda 25 000 dollar, motsvarande 223 000 kronor.

Utöver det har hon, enligt USA Today , kunnat ta mellan 9 000 och 45 000 kronor betalt för medverkan i olika tv-program, teaterföreställningar och kyrkosammankomster.