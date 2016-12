Toppgeneralen: Kan ta två år att besegra IS

Slaget om IS-fästet Mosul skulle avverkas på ett par veckor.

Men nu har de irakiska trupperna pausat striderna.

Enligt en högt uppsatt amerikansk general kan det ta två år innan terrorsekten besegrats.

















1 / 7

Slaget om Mosul startade i oktober, då irakiska och kurdiska trupper samt shiamuslimska miliser omringade staden, som ockuperats av IS sedan år 2014. Enligt den USA -ledda koalitionen skulle det ta ”veckor, möjligen längre” innan staden rensats på IS-krigare.

De första dagarna ryckte alliansen, uppbackade av amerikanskt bombflyg, snabbt fram. Men ganska snart stod det klart att motståndet från IS-krigarna var hårdare än förväntat.

De irakiska enheterna – några av dem som drabbats av förluster på uppemot 30 procent – körde fast.

Och nu har offensiven mot Mosul pausats, säger den amerikanske generalen Stephen Townsend.

– Folk måste vila. De måste omvärdera hur det går för det går långsammare än vi trott, säger han till The Daily Beast , som träffat honom i Iraks huvudstad Bagdad .

Striderna i Mosul förs från gata till gata. IS främsta vapen är bilbomber, som orsakat stora förluster hos armén. De går nu inte längre in i områden utan stöd från pansarvagnar, och den typen av krigföring tar lång tid. IS använder också enligt Townsend mänskliga sköldar.

– En krigare som går ut ur en byggnad håller ett barn ovanför sitt huvud och vi kan bara titta på när han går in i nästa byggnad, säger han.

Enligt Towsend kan det ta så lång tid som två år innan terrorsekten besegrats i Mosul och i Raqqa. Raqqa är ”kalifatets huvudstad” i Syrien , som en allians av sunniaraber och kurder – även här uppbackade av amerikanskt bombflyg – kämpar för att ta tillbaka.

Offensiven återupptas ”snart”

I intervjun passar Townsend också på att hylla PMU, de iranstödda och främst shiamuslimska miliserna som slåss på irakiska arméns sida. De har tidigare kritiserats för människorättsbrott mot sunnimuslimska flyktingar, men enligt Townsend är de ”förvånansvärt disciplinerade”.

Från och med igår är PMU också en del av Iraks armé, enligt en ny lag.

På tisdagen sa en amerikansk general till New York Times att offensiven ”snart” ska återupptas.

1. De här deltar i slaget om Mosul

■ 6 000 IS-anhängare finns inne i staden. De står mot:

■ Uppemot 60 000 irakiska trupper , förstärkta med kurdiska peshmerga-soldater.

Dessutom deltar både sunnimuslimska och shiamuslimska miliser , som slåss med den irakiska (shiamuslimska) regeringens välsignelse. Mosul är en sunnimuslimsk stad och därför är de shiamuslimska soldaternas deltagande mycket känsligt. Miliserna har skördat stora framgångar på slagfältet, men har också anklagats för övergrepp på civilbefolkningen i sunnimuslimska områden.

■ Situationen komplicerades ytterligare sedan även turkiska trupper samlats utanför Mosul. Något som väckt protester från den irakiska regeringen. Några shiamiliser har sagt att man kommer strida mot turkarna och "ge dem samma behandling som IS".

2. Så ska slaget gå till

De irakiska och kurdiska trupperna ska först rensa de närliggande byarna från IS-krigare. Anfallet ska ske från söder, norr och öster. Kurderna kommer att stoppa IS-krigare som flyr österut, samt ta hand om flyktingar. De kommer dock inte att gå in i staden. Själva stadskärnan ska tas av de irakiska specialtrupperna, som är tränade av USA, och som tidigare befriat städer som Tikrit och Falluja från IS.

3. Vad händer sedan?

■ Få tvivlar på att IS kommer att besegras. Men vad som händer sedan är en stor anledning till oro. Slaget kommer att utlösa en stor flyktingvåg , med upp till 1 miljon människor.

– Mosul riskerar att bli den största katastrofen på många, många år. Hundratusentals människor kommer att behöva hjälp med vatten, mat, tak över huvudet - allt man kopplar samman med mänskliga katastrofer, säger Bruno Geddo, representant för FN:s flyktingorgan UNHCR, till TT.

■ Många olika grupper har gått ihop för att krossa den gemensamma fienden IS, men frågan är vad som händer när slaget är vunnet? Det irakiska samhället är djupt splittrat efter år av sekteristiskt krig och i Mosul kommer det finnas tungt beväpnade sunni, shia, kurder och kanske även turkar i området. Shiamuslimska milisledare, som stöds av Iran, har gjort problematiska uttalanden före offensiven, som går ut på att slaget är ett led i att krossa sunnimuslimerna. Turkiet har å sin sida krävt att inga shiamuslimska miliser ska delta i Mosul.